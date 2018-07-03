台媒：美国已把台湾问题作为遏制大陆的战略工具

原标题：台媒：美国打“台湾牌”给两岸关系添变量 将把台推向火线

参考消息网7月3日报道 台媒称，有太多迹象显示美国已开始把台湾问题作为遏制中国大陆的战略工具。

美把台推向火线

据台湾中时电子报7月1日报道，除了今年3月所谓“台湾旅行法”的通过，将加强所谓台美的官方联系外，在2019年国防授权法草案的参院版本中，要求推动所谓“美台安全合作”，包括美军参与汉光演习、台当局应适当参与美国军演。另一个已证实的信息是，美国华盛顿战略与国际问题研究中心专家葛来仪近日在“推特”上表示：“作为美国在太平洋的伙伴，台当局将参与美国在所罗门群岛的海军演习，虽然这不是第一次，但现在却公开宣布。”

报道称，美国打“台湾牌”制约中国大陆，已公开且明确，华府是发牌者，北京必须被动反应。华府准备把“台湾牌”打到什么地步，这当然取决于美国如何认定自己的国家利益。在台当局内部，是否有足够意愿抗拒被当作“台湾牌”，还是乐于接受？大陆方面的反应会有足够的战略定力，还是不得不随之起舞？甚或，有无可能擦枪走火，还是北京决定冒进，一劳永逸解决台湾问题？世事无常，如同潘多拉的盒子一旦开启，事情会如何演变，已不再取决于行为者的意愿。任何事都有可能发生，但可确定的是：作为中国大陆与美国的战场，台湾不会有好处。

报道还称，美国的“遏制派”认为，打“台湾牌”可诱使北京在其他地方对华府做出让步，即使不幸两岸出现一场局部性的冲突，美国不仅可将中国大陆轻易地描绘为“恶意的霸权者”，也有更多的“正当性”来制裁中国大陆。对美国而言，牺牲岛内民众的利益来换取阻碍中国大陆10至15年的发展，未尝不是一件合算的买卖。

报道还指出，台湾的悲哀是，当美国要打“台湾牌”，不论要玩到什么程度，国民党和民进党都只能配合而没有说“不”的能力与意愿。

报道认为，未来两年，台湾民众的安全已完全掌握在美国战略棋手的手中。美国不是不可能牺牲台湾，为了美国的利益，华府目前的所作所为，已然把台湾推向火线了。

美再三冲击底线

另据台湾《中国时报》7月2日报道，美国近日公开邀台军演，美国务院更要求派遣陆战队到台协防AIT，台湾中研院近代史研究所副研究员林泉忠直言，美国一连串做法已冲击大陆底线，邀台军演更让美台往“准军事同盟”方向迈进，从美参众两院无异议通过所谓“台湾旅行法”来看，台湾当局领导人蔡英文8月窜访过境美国，并到美国国会的阻力应该不大，他不讳言，美国、中国大陆与台湾之间将是今年下半年两岸关系的引爆点。

林泉忠指出，从美通过“国防授权法”和所谓“台湾旅行法”，再到近期公开邀台军演，这一连串动作已冲击到大陆底线，但大陆并未完全做好准备要跟美国翻脸，因此目前仍仅止于外交喊话、战机军舰绕台，并未采取更强烈做法。

林泉忠从参众两院全票通过所谓“台湾旅行法”分析，台湾当局领导人蔡英文8月窜访时过境美国，要进到美国国会不会有什么太大的阻力，因为美国国会不顾北京压力，白宫或许会稍微顾及，但白宫官员也可能走出白宫到其他地方见蔡英文，他认为白宫顾问博尔顿见蔡英文的可能性极高。

报道称，美国今年不邀请大陆参与环太平洋军演，但与此同时，又首次公开邀请台当局参加美在所罗门群岛的海军演习。林泉忠认为，“对北京而言，这是很严重的挑衅，因为美国与台湾的军事交流未来可能进一步扩大和制度化，就是迈向实质准军事同盟关系的方向，自然会刺激到北京”。

他认为，美国《国防战略报告》已经明确将大陆定位为战略竞争对手，就使得台湾愈来愈成为大陆与美国结构性对立的关键因素。三者关系将会成为今年下半年两岸关系动荡的最重要因素，如何拿捏得当，避免过于刺激大陆，也考验台当局的智慧。

责任编辑：张义凌