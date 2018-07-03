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中国海军第二十九批护航编队滨州舰技术停靠法国

中国海军第二十九批护航编队滨州舰技术停靠法国
2018年07月03日 17:58 中国新闻网
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　　原标题：中国海军第二十九批护航编队滨州舰技术停靠法国

当地时间7月2日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰抵达法国布雷斯特港，开始为期3天的技术停靠。　侯瑞　摄　　当地时间7月2日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰抵达法国布雷斯特港，开始为期3天的技术停靠。　侯瑞　摄

　　中新网布雷斯特7月3日电 （侯瑞）当地时间7月2日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰抵达法国布雷斯特港，开始为期3天的技术停靠。

　　13时，滨州舰缓缓驶进法国海军布雷斯特基地。滨州舰抵达时，布雷斯特下起了倾盆大雨。法国海军布雷斯特基地司令马佐利克冒雨到码头迎接。中国驻法国大使馆工作人员、当地华人华侨以及中资企业代表在雨中拉着横幅、挥舞着国旗，欢迎滨州舰的到来。

当地时间7月2日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰抵达法国布雷斯特港，开始为期3天的技术停靠。　侯瑞 摄　　当地时间7月2日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰抵达法国布雷斯特港，开始为期3天的技术停靠。　侯瑞 摄

　　滨州舰停靠后，欢迎人群登舰参观并与编队指挥员进行了座谈交流。

当地时间7月2日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰抵达法国布雷斯特港，开始为期3天的技术停靠。　侯瑞 摄　　当地时间7月2日，中国海军第二十九批护航编队滨州舰抵达法国布雷斯特港，开始为期3天的技术停靠。　侯瑞 摄

　　据了解，技术停靠期间，滨州舰将主要进行油料、淡水、副食等物资补给，并和布雷斯特基地官兵组织篮球、羽毛球友谊赛。（完）

责任编辑：霍宇昂

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