美媒：中国在南海岛礁前哨基地测试电子战装备

原标题：美媒炒作中国在南海测试电子战装备 专家这样说

[环球时报记者 李司坤]美国CNBC新闻网6日报道称，看过美国情报机构报告的一名消息人士透露，中国正在测试最近安装在南海岛礁前哨基地上的电子战设备。根据不到一个月前的情报评估，这是中国自今年早些时候在南沙群岛前哨基地部署该设备以来，首次投入使用。

五角大楼发言人拒绝就有关情报内容置评。CNBC称，此举将使北京可以在这片有激烈争议的水域中进一步投放力量。在安装这套电子战装备之前，中国已经在三个前哨基地上安装了反舰巡航导弹和地对空导弹系统。这套电子战装备将用于干扰通信和雷达系统，或者让它们失去作用。报道说，这套新的海岸防御系统加上电子战装备，是中国在该地区军事存在的重要补充。

这已经不是美媒第一次炒作中国在南海岛礁前哨基地上布置电子战设备。今年4月，美国《华尔街日报》报道称，中国在南沙群岛的两个前沿岛礁上安装了能干扰通信和雷达系统的装置，并称“这是中国对南海悄悄实施军事化的重要一步”。3个月后，CNBC有关中国开始调试这套装置的报道，大有不让此事降温之势。

果然，这则消息很快引起南海其他声索国关注。在CNBC的报道刊出数小时后，《菲律宾每日问询者报》和《星报》即援引或转述了这一消息。

“我们在自己的岛礁上建立必要的防御设施、武器装备，这是理所应当也是有正当理由的”，军事专家李杰6日在接受《环球时报》记者采访时说，美媒在这个问题上没有理由说三道四。他说，中方既然已经安装了这套设备，必然要调试，以便能够进行正常的使用和维护。这样做既合理也合法。

事实上，维护南海局势稳定的好处，当事国看得最清楚。《菲律宾每日问询者报》6日报道称，菲律宾总统杜特尔特周二在马尼拉南部帕赛市的一场纪念仪式上说，眼下为了争议海域与中国开战“是不可能的”。他说：“不等我们的战机起飞，它们已经成为靶子……我们必须承认我们没有能力与中国开战。”报道称，杜特尔特开玩笑说，菲律宾想进攻中国，要等到4001年。

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