相当少见 这位女常委1年跨3省任职(图/简历)

原标题：少见，女常委1年跨3省任职

据安徽日报客户端7月6日消息：日前中央决定：严植婵同志不再担任安徽省委常委、委员职务，另有任用。

另据广西日报消息，中央批准，严植婵同志（女）任广西壮族自治区党委委员、常委。

公开简历显示，严植婵1964年5月生，广东阳春人，毕业于华南农业大学畜牧兽医系养禽及禽病防治专业。毕业后留校任教，先后担任华南农业大学畜牧兽医系干部、政治辅导员，华南农业大学党委组织部副部长，华南农业大学团委书记等职。

2003年，严植婵离开高校，转任湛江市委常委、组织部部长，自此转入仕途。2008年任湛江市委副书记、政法委书记。2011年任广东省司法厅厅长。2015年任揭阳市委书记、

2017年5月，严植婵出任广东省委常委、统战部部长，成为广东省委领导班子中的唯一的女常委。2017年9月，由广东来到安徽，任安徽省委常委、组织部部长，直到此番职务调整。

上述履历表明，2017年5月至今14个月以来，严植婵的职务已经三度调整。

据报道，严植婵担任广东省司法厅厅长期间，“广东健力宝集团原董事长张海违法减刑”曾令她感觉到司法行政系统的党风廉政建设，必须从厅局机关抓起。

在2015年1月21日广东省纪委的一次会议上，她还对着台下的省纪委委员亮出自己的家底，“我从没有利用职权和职务影响为亲属谋取不当利益的想法，丈夫是高校中层干部，孩子在省属企业工作，与自己的职责范围都没有关系。”

严植婵简历

严植婵，女，汉族，1964年5月生，广东阳春人，1985年6月入党，1985年7月参加工作，中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业毕业，在职研究生学历，管理学硕士，讲师。

1981-1985年 华南农业大学畜牧兽医系养禽及禽病防治专业学习

1985-1996年 华南农业大学畜牧兽医系干部、政治辅导员，系党总支副书记（其间：1992.04评为讲师；1995.01提为副处级；1988.09-1990.07中山大学政治学与行政学系思想政治教育专业学习，获法学学士学位）

1996-1999年 华南农业大学党委组织部副部长

1999-2002年 华南农业大学团委书记、党委组织部副部长（正处级）

2002-2003年 华南农业大学动物科学学院党总支书记（其间：2002.02-2002.07省委党校中青年干部培训班学习）

2003-2008年 湛江市委常委、组织部部长

2008-2008年 湛江市委副书记、组织部部长、政法委书记（2005.09-2008.12中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业在职研究生学习，获管理学硕士学位）

2008-2011年 湛江市委副书记、政法委书记

2011-2013年 广东省司法厅厅长、党委副书记

2013-2015年 广东省司法厅厅长、党委书记

2015-2015年 揭阳市委书记、市人大常委会主任，省司法厅厅长

2015年 揭阳市委书记、市人大常委会主任

2017.05 广东省委常委、统战部部长

2017.09 安徽省委常委、组织部部长

现任广西壮族自治区党委委员、常委

第十一届、十二届广东省委委员。第十九届中央候补委员。

责任编辑：余鹏飞