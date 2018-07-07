外媒：吉布提启动非洲最大自贸区 中企参与管理

原标题：外媒关注吉布提启动非洲最大自贸区：中国公司参与管理

参考消息网7月7日报道 外媒称，吉布提5日启动非洲最大自由贸易区第一阶段园区，试图利用其地处世界上最繁忙贸易航道之一的战略位置。

法新社7月5日报道称，在首都举行的一个仪式上，吉布提总统伊斯梅尔·奥马尔·盖莱称赞该计划意味着“提升吉布提在国际贸易和商业中的地位”的基础设施项目圆满完成。

报道称，这个非洲之角国家位于红海入口处和苏伊士运河以南。2017年，它揭幕了三个新港口和一条将它同内陆国家埃塞俄比亚连接起来的铁路线。这是吉布提力图成为全球贸易和物流中心的努力的一部分。

索马里总统穆罕默德·阿卜杜拉希·穆罕默德称赞自贸区是“东非的胜利”。埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德和卢旺达总统保罗·卡加梅也在仪式上发表了同样的评论。

报道认为，这个自贸区连接吉布提主要港口，旨在使吉布提经济多样化，创造新的就业机会，并通过免税刺激和充分的物流支持吸引外资。

5日启动的试验阶段包括一个面积达240公顷的园区。

这个耗资35亿美元的项目按计划在10年后完工，届时将占地4800公顷，成为非洲大陆最大的自由贸易区。

责任编辑：桂强