科考队称发现中国新物种:在喜马拉雅拍到亚洲胡狼

原标题：科考队称发现一“中国新物种”：在喜马拉雅南麓拍到亚洲胡狼

中国境内首次发现犬科新物种——亚洲胡狼。

喜马拉雅山南麓的亚洲胡狼。 本文图片均为TBIC（西藏生物多样性影像保护机构）提供，并授权澎湃新闻使用

澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，7月7日，科考队员彭建生、董磊、徐波、余天一等人在西藏的喜马拉雅山脉中段南麓吉隆沟区域考察时，拍摄到狐狸一样兽类的清晰影像。

8日下午，北京大学生命科学学院研究员、博士生导师李晟向澎湃新闻确认，照片中的动物是亚洲胡狼，系犬科犬属动物。

据李晟介绍所知，这是我国首次通过影像实证记录的方式，确认亚洲胡狼在中国有野外分布。此前人们从未在中国境内拍摄到该动物。

李晟表示，亚洲胡狼在分类学上与狼同属，但体型更接近豺。其分布范围较广，在北非到中东到南亚区域都有发现。但在中国分布在边缘地带，比如中印交界区域、靠近尼泊尔的区域等。这一犬科物种的首次确认，也表明在喜马拉雅山脉南麓区域，可能有更多人们未知的动植物物种存在，需要更多的科学考察。

北京其他研究机构的一位权威专家也向澎湃新闻确认，相关影像上是亚洲胡狼。

非政府组织TBIC（西藏生物多样性影像保护机构）发起人、摄影师罗浩告诉澎湃新闻，当时队员们正在海拔3500米左右的草甸、碎石滩区域考察，草地灌丛中突然出现一只类似狐狸的兽类。在它穿过灌丛，沿着山坡迅速消失之前，队员们拍摄到了它非常清晰的影像。这只动物下颌到腹部的白色皮毛类似豺，但其他区域的灰黑毛色不符合豺的特征；与狼相比，其腿较短，吻部也较短。由于它很快消失，队员们没能拍下视频等更多影像。

TBIC组织旨在邀请专家和科考队员等通过影像手段，记录环喜马拉雅区域的生物多样性资源。

责任编辑：张玉