新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

上海铁路局受台风影响10-12日部分火车票停售

上海铁路局受台风影响10-12日部分火车票停售
2018年07月08日 20:15 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：受台风玛莉亚影响，7月10-12日部分高铁和动车暂停售票

　　受台风“玛莉亚”影响，中国铁路上海局集团有限公司暂停发售 2018年7月10日-12日部分区段旅客列车车票。

　　具体车次如下

　　* 统计截止日：7月8日

　　温馨提示：

　　暂停发售列车车次及时间，请以车站公告为准，若有疑问可下载“上铁12306”APP或致电铁路客服热线021-12306。

　　来源：中国铁路上海局集团有限公司

责任编辑：张玉

玛莉亚台风车次
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区