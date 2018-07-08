上海铁路局受台风影响10-12日部分火车票停售

原标题：受台风玛莉亚影响，7月10-12日部分高铁和动车暂停售票

受台风“玛莉亚”影响，中国铁路上海局集团有限公司暂停发售 2018年7月10日-12日部分区段旅客列车车票。

具体车次如下

* 统计截止日：7月8日

温馨提示：

暂停发售列车车次及时间，请以车站公告为准，若有疑问可下载“上铁12306”APP或致电铁路客服热线021-12306。

来源：中国铁路上海局集团有限公司

责任编辑：张玉