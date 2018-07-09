被供电局怼野蛮施工挖断7根电缆 深圳地铁致歉了

原标题：被深圳供电局怒怼野蛮施工3天挖断7根电缆，深圳地铁致歉了

“3天内挖断7根电缆”，深圳供电局把深圳地铁怼了，7月5日、7日连发多条微博追问，“大家的命都是空调给的，您别大热天挖我电缆哇”“对此问题再不重视不整改，明天你家我家附近电缆都可能再被挖断”“三天两起挖断7根，地铁野蛮施工是要让电缆经脉全断吗？”

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，该事件引发众多网友围观，深圳地铁也通过微博致歉，并称将对全市地铁施工涉及地下管线的施工现场进行排查核查，防止类似事件再次发生。

深圳供电局发微博怼地铁野蛮施工

7月5日下午，深圳供电局有限公司官方微博@深圳供电 发布微博称，“明明写着‘下有高压电缆 严禁开挖’，你还挖，你又挖，还一挖就3条……八卦岭平安大厦、盛世鹏程、城市主场、体育场充电站等5000户和供电蜀黍共同控诉野蛮施工。”

该微博出示的照片显示，在一处施工现场，工人正在施工作业，一旁竖有提示牌，“下有高压电缆，严禁开挖”。

7月7日晚，@深圳供电 再次发微博怼地铁野蛮施工，称“7月5日挖断3条电缆，今天下午又挖断4条电缆，明明现场显著标识提示下有高压电缆，明明前两天才挖断一次，是要电缆经脉全断吗？深业上城、中广核大厦、东方新天地、广电大厦、建设银行大厦等用户停电”。

此外，@深圳供电 还向深圳地铁集团官方微博@深圳地铁集团 喊话：“对此问题再不重视不整改，明天你家我家附近电缆都可能再被挖断”。

之后，@深圳供电 发布消息称，“经过紧急处理，目前全部受影响客户已经全部复电了。”

据澎湃新闻了解，上述两起电缆被挖断事件，第一起发生于7月5日下午，地点位于深圳地铁6号线八卦岭站附近，3条电缆被挖断；第二起发生于7月7日下午，地点位于岗厦北地铁施工现场，4条电缆被挖断。

深圳地铁致歉

7月8日凌晨，@深圳地铁集团 发布微博称，7月7日下午6时30分左右，在岗厦北地铁施工现场，因施工单位工人操作失误挖断电缆。事件发生后，地铁集团高度重视，马上组织施工单位进行抢修修复，同时启用备用电源供电，尽可能对用电单位供电影响程度降到最低。

深圳地铁表示，对此，向福田区供电局、受影响单位包括深业上城、中广核大厦、东方新天地、广电大厦、建设银行大厦等用户表示深深歉意。接下来，将认真吸取教训，组织对全市地铁施工涉及地下管线的施工现场进行排查核查，防止类似事件再次发生。最后，再次向受影响用户表示诚挚的歉意。

公开报道显示，据深圳市供电局相关负责人提供的数据，今年上半年，深圳共发生野蛮施工导致输电电缆受损99起，其中地铁施工11起，占总数的11%，此外，还有房地产施工等占比也比较高。2015年至今，地铁施工在福田区共导致电缆破坏35次。

根据《深圳市地下管线管理暂行办法》，凡施工可能影响地下管线安全的，应当在施工前通知相应地下管线工程建设单位安排管线监护。道路建设单位未按规定通知地下管线工程建设单位进行管线监护造成管线破坏的，由负责地下管线工程施工许可或者监管手续的主管部门处10万元罚款，道路建设单位对由此造成的损坏承担修复、赔偿责任。

据《南方都市报》7月9日报道，对于上述事件，福田区供电局负责人表示，“电缆已经在施工地点存放了近一年，供电部门每天也有专门人员到场巡视进行提醒。所以他们（指施工方）不会不知道电缆的位置”，此前就已经对两事发地勘察交底，但在正式施工前却没接到施工方的报备。该负责人称，在作业面铺设完成后才具备电缆检修再铺设的条件，完整检修大概需要两到三天的时间。目前，两次电缆被挖事故后断电区域仍在使用备用电缆供电。

上述报道称，施工方负责人对此回应称，“施工中像这样的情况是不可避免的，我们只能从技术手段上确保安全”。施工方按照原计划打算13日或14日对线路进行割接处理，但是时间还没到，施工方就在作业的过程发生了意外。这次事故或是由于重机锤在作业过程中碰到了钢板，导致角度发生偏差，切断了电缆。

责任编辑：吴金明