最高检巡视刚结束15天 重庆多名干部赌博被查

原标题：最高检巡视后15天顶风违纪，重庆市检察院干部赌博被查

今年4月20日至6月15日，根据最高人民检察院党组统一部署，最高检党组第一巡视组于对重庆市检察院党组（含五个分院党组）开展巡视。

就在巡视结束15天后，重庆市检察院计划财务装备处处长刘琳等多名党员干部顶风违纪违法，在某宾馆内以打麻将方式参与赌博被查。

“仍有少数党员干部对习近平总书记的殷切期望，对党中央的三令五申，对市委的部署和要求，无动于衷、置若罔闻、我行我素，顶风违纪、甚至违法，必须坚决严惩。”7月9日，重庆市纪委监委通报了三起党员干部参与赌博典型案件，其中便包括上述刘琳案情。

通报称，2018年6月30日下午15时许，某私营企业负责人邀约市人民检察院计划财务装备处处长刘琳、江北区委老干部局副局长刘和国和江北区公安分局江北城派出所警长陈云立在江北区黄泥磅某宾馆以打麻将方式参与赌博。7月1日凌晨，江北区公安分局民警接群众举报将4人抓获，没收赌资，并对其作出行政拘留、罚款的行政处罚。

对此，重庆市纪委监委高度重视，提级查办，刘琳受到撤销党内职务、政务撤职处分，降为副处级非领导职务；刘和国受到撤销党内职务、政务撤职处分，降为主任科员；陈云立因有从重处分情形（2016年8月受到党内严重警告处分），受到留党察看一年、政务撤职处分，降为主任科员。

而另两件党员干部参与赌博典型案件则发生于十九大召开前后：

2017年10月23日，重庆市公安局交巡警总队交通监控指挥中心主任张毅带领本中心民警李丁延、贾鲁、陈亮，以及交巡警总队车管所四分所副所长赵世凯在某茶楼以打麻将方式参与赌博。张毅等人受到查处，张毅、陈亮还存在其他违纪问题。2018年4月，张毅受到留党察看一年、行政撤职处分，陈亮受到党内警告、行政记大过处分，李丁延、贾鲁分别受到行政记大过处分，赵世凯受到行政记大过处分和免职处理。

2017年12月26日至2018年1月15日，垫江县曹回镇原党委委员、纪委书记邹江与他人租赁某民房，购置麻将机，以营利为目的开设赌场，聚众赌博，抽头营利。2018年1月15日17时许，邹江在该赌场以打麻将方式参与赌博。当晚20时许，垫江县公安局依法查获该赌场，没收赌资，对其作出行政拘留、罚款的行政处罚。2018年6月，第三中级法院二审终审裁定，邹江被判处拘役五个月，缓刑六个月。2018年4月、6月，邹江分别受到开除党籍、开除公职处分。

对于上述分别发生在党的十八大之后，特别是十九大召开期间、最高人民检察院对重庆市人民检察院党组巡视之际的三起典型案件，重庆市纪委监委称其“影响极为恶劣，是典型的无视党的纪律和国家法律、顶风违纪违法的案件”。

此外，通报还强调，刘琳等人受到严肃查处，充分体现了重庆市委坚决贯彻党中央决策部署、深入推进全面从严治党的鲜明态度和坚定决心。全市各级各部门和党员干部要深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话和参加重庆代表团审议时重要讲话精神，从刘琳等人赌博案中深刻汲取教训，举一反三，把政治建设摆在首位，切实加强作风建设，不断增强拒腐防变的免疫力。

责任编辑：张申