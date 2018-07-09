张方军少将任解放军文化艺术中心政委

原标题：原八一电影制片厂政委张方军出任解放军文化艺术中心政委
原任八一电影制片厂政委张方军少将最新职务已明确。
据山西新闻网长治频道消息，第八届八路军文化旅游节开幕式于2018年7月6日在长治市武乡县八路军太行纪念馆广场隆重举行。
消息透露，中国人民解放军文化艺术中心政委张方军少将出席上述活动。此外，根据上述报道配发照片显示，张方军少将佩戴副军级资历章出席了活动。
公开资料显示，张方军曾任原总政歌舞团政委、八一电影制片厂政委等职，少将军衔。
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