广西桂林副市长:力争桂林米粉2021实现百亿元目标

原标题：桂林副市长：力争桂林米粉2021年实现百亿元目标
中新网北京7月9日电 桂林市人民政府副市长樊新鸿8日在北京表示，力争到2021年，桂林米粉产业要实现100亿元发展目标。
7月8日，由广西壮族自治区商务厅、桂林市人民政府主办的桂林米粉发展（北京）座谈会在北京召开。
座谈会现场。主办方供图
桂林市人民政府副市长樊新鸿介绍，从今年起，把桂林米粉产业作为桂林市“一市一品”重点品牌来打造，坚持全产业链整体推进，线上线下同步发力，突出抓好质量、产量、销量、特色、物流“五个基础”，推动桂林米粉规模化、产业化、标准化、绿色化发展，力争到2021年，桂林米粉产业要实现100亿元发展目标。
据介绍，下一步，桂林将重点抓好10个方面的工作，包括建设一个桂林米粉产业园，力争年底前动工，两年内形成规模；布局好线上销售网，打造“网红”品牌，扩大网上销售规模；打造一批知名品牌，评选5-6个优质品牌进行重点推广，打造10-15家超亿元龙头企业；建立一个桂林米粉研发中心，加大人才培养和技术创新，等。（完）
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