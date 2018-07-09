台军欲向美提9项军火采购 称要全面“更新换代”

原标题：台当局欲向美提9项军火采购 称要全面“更新换代”

图为M1A2坦克资料图（图片来源：台湾《中时电子报》）

海外网7月9日电台当局日前又对美对台军售蠢蠢欲动，继台当局“拍板”300亿（新台币，约65亿人民币）支持向美采购M1A2坦克后，台军方又称，还要采购9项军备，准备全面“更新换代”。

据台媒报道，台军方官员9日表示，台陆军此次共计提出9项采购案，均已纳入台陆军建军的要项，项目包括新型坦克、新型野战防空武器、高效能反装甲导弹、新型炮击炮车、新型155毫米火炮、装骑战斗车、新型履带型战场救济车、新型油罐车，以及新型步枪。

据报道，台陆军近年来已陆续换装阿帕奇攻击直升机、黑鹰直升机、“云豹”八轮甲车以及“雷霆二千”多管火箭等主要武器装备，以适时淘汰老旧的UH-1H直升机、V150四轮甲车与M113系列甲车。

对于尚未淘汰的现役老旧装备，如M60A3坦克、CM11坦克、M41D坦克及各式火炮等，除了透过各项延寿与维保机制，维持装备的妥善率外，各项更新的规划，均已纳入台陆军建军构想及兵力整建计划的整建要项，在循序完备建案程序及预算编列后，将逐年进行淘汰和采购。

对于台当局此次拍板支持通过M1A2坦克军购案，台官员说表示，台陆军要采购新型坦克，就是为了要更换老旧的M60A3坦克及CM11坦克，军方锁定的是美国M1A2坦克，并且已向美方探讨并咨询。

在相关数量上，台陆军方面称，希望采购的数量至少要在500辆以上，但台防务部门认为，因为现役坦克还有1000余辆，目前更倾向向美方采购108辆。

就在台湾经济受重创之时，不少台网友对“钱撒在军购”一事嗤之以鼻。

“这样也能花300亿（新台币），台湾人惨了，不知道又要给台当局怎么捞钱，民不聊生，官逼民反。”有网友痛斥，这样的台当局是拿钱找安慰，真是没救了。

也有网友看惯了对台军售的套路，称“这坦克还不是美国的破铜烂铁”。

还有网友讽刺：“台湾募兵都募不到人，军校人也不够，买了做什么？谁开？”

台湾《中时电子报》报道称，对于购买M1A2坦克，台当局苦等了20年，却一波三折，只能用“苦守寒窑”来形容。针对是否采购，台军方吵得不可开交。

据了解，坦克是否适用于台湾，赞成者认为坦克是基本战力的保证，反对者则认为台湾地形崎岖，山川割断，不适合坦克运动作战，因此根本派不上用场。况且还是美方“二手货”，更让军方有所犹豫。台媒称，就算台军已拍板决定采购，这个话题还是会吵不完。

就美对台军售一事，国防部曾多次提出警告，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。中方坚决反对外国政府向台湾出售武器，强烈敦促美方恪守中美三个联合公报的原则，撤销有关对台军售项目，停止售台武器和美台军事联系，以免给中美两国两军关系及台海和平稳定造成进一步损害。（海外网/李萌）

责任编辑：张玉