泰国副总理已道歉 但更多问题正等待泰国政府回答

原标题：锐参考 | 今天，泰国道歉了，但更多的问题正等待回答！

参考消息网7月10日报道（文/杨舟 芮思客）今天（7月10日），引发无数国人愤怒的那位泰国副总理，道歉了。

此前一天，在接受媒体采访时，巴维表示：7月5日在普吉岛附近突遇特大暴风雨遭遇沉船事故的中国旅行团为“零元团”，而事故发生的原因是“中国人不听警告，执意出海”。

而他所谈及的那场事故，则因伤亡之惨重、事故原因之迷雾重重正被国人广为关注：遭遇事故的“凤凰”号和“艾莎公主”号船只上载有的122名中国游客中，目前已有45人遇难，另有2人失联。

事故救援现场（图片来源：泰国媒体）

目前，中泰两国全力展开的联合搜救仍未停止。

同样未停止的，还有两国民众关于事故起因、责任归属的讨论：从事故暴露的旅游安全隐患，到领导人甩锅言论凸显的傲慢思维，更多的问题，正等待泰国政府作出回答。

中泰全力搜救时，泰副总理却说“是中国人害了中国人”

“中泰一家亲，泰方会全力处理好此次事故，像对待自己家人一样对待中国受伤人员和遇难者家属，提供一切协助和便利，做好善后工作。”在今天下午举行的外交部例行记者会上，发言人华春莹援引泰国总理巴育的表态表达了泰国方面的决心。

事故发生后，中泰两国领导人都对游船倾覆事故高度重视并作出明确指示，要求全力搜救失踪人员，救治伤者，并做好善后工作。

据中国驻泰国大使馆网站消息，9日上午，泰国总理巴育与中方进行会晤并前往医院慰问受伤人员及遇难者家属。

中国驻泰国大使吕健同泰国总理巴育在普吉行政机构医院、瓦集拉医院共同看望事故中受伤人员和部分遇难者家属。（图片来源：中国驻泰国大使馆网站）

“希望两国友好关系不要受到此次事故的影响。”巴育说。

但就在同一天，泰国副总理巴维的另一番表态，却给急需安抚的国人伤口上撒了一把盐。

据“泰国头条新闻”9日报道，泰国副总理巴维对外宣称，出事的旅行团为非法的“零元团”，租船旅行社拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海，罪在“零元团”船公司的中国籍负责人，他还表示此事对泰国旅游业不会造成影响。

“泰国头条新闻”微博截图

“这件事完全是中国人害中国人，关泰国旅游什么事？中国游客非要坐自己的船，已经发出过警告却不遵守，让我们管，我们怎么去管呢？这是他们自己的事，也是一个教训，自己解决！”巴维在回答媒体发出的“怎样重拾中国游客信心”的疑问时这样说道。

愤怒！寒心！两天之内，巴维在中国上了两次热搜

一场牵动中泰两国的生死救援，因为泰国副总理的一番话，瞬间演变成一场中国网民对泰国政府“无情甩锅”的集体声讨。

在中国网友看来，如果说巴维话里话外所暴露的态度让人愤怒，那么他对中国游客毫无实据的一番指控则无疑轻率至极。

首先是巴维指控中所谓的“零元团”（指游客以超低价参团，到达旅游目的地后再通过额外自费项目增补的旅游团）被证明并不属实——

承接此次事故所涉游客订单的飞猪、携程、懒猫等多家旅游产品平台均已公开表示，事故中的中国游客基本都是通过相关平台自行购买当地一日游产品的自由行游客，并非“零元团”。

媒体报道截图

再就是巴维言之凿凿的“中国游客不顾劝告执意出海”也被证实为子虚乌有：

泰国地接社负责人向媒体证实，风暴来临前并没有游船公司和旅行社收到风浪警告，当地渔业部门网站发出预警通知时，包括“凤凰”号在内的游船早已出海或已在返回途中。与此同时，目前所有的现场照片、视频和证言，都指向查龙码头那面绿色指示旗——绿色代表可以出海。

而在今天（10日）举行的沉船事件发布会中，泰方发言人针对“绿旗”一事则模棱两可地回应称，“海上天气变化较快，绿色不一定代表没有危险……是否出海取决于船长的判断”。

网络视频截图显示，5日傍晚普吉岛查龙码头依然插着绿色指示旗。

此外，关于巴维“中国人害中国人”言论，传闻中的游船公司“中国籍老板”也对媒体表示，该公司法人是其泰国籍妻子。

而在事实之外，最让中国网友“寒心”的，恐怕还是巴维言论背后的态度：

泰国网友也“炸了”：中国人还在帮我们救孩子，看看我们怎么对他们的吧

事实上，被巴维一席话激怒的，不只是中国网友，还有许多泰国媒体和民众。

9日当天，在《曼谷邮报》、Sanook等泰媒关于巴维言论的相关报道下，许多泰国网民纷纷留言驳斥巴维说法，并指出导致事故的真正原因在于泰国旅游安全法规不健全，“错在泰国”。

10日一早，泰媒更是迅速跟进报道了巴维在中国引发的舆论危机。

“巴维言论激怒中国网民，”Sanook报道说，巴维的表态正严重伤害中国人民的感情及其对泰国旅游业的信心。

“事故发生后，一切沟通都不应引发外国游客的误会，考虑到中国游客是泰国旅游市场的主要构成，我们更应该尽一切努力去重建他们对泰国旅游业的信心。”报道援引一位泰国网友的话评论道。

泰媒报道截图

也许是中国网民的愤怒，也许是自觉意识到不妥，总之10日上午，巴维再次站到媒体面前时，已是另外一番说辞。

“这是两码事，说错话是一码事，帮助救援是一码事。如果我说错了什么话那对不起，因为我昨天所听的汇报确实是那样的，请不要混淆此事。”巴维说。

尽管巴维本人确实说了“对不起”，泰国媒体在相关报道中也使用了“向中国道歉”的字样，但对于这一所谓“道歉”，许多中国网友显然并不领情。

而同一天里向中国方面道歉的，还有泰国国防部以及泰国旅游与体育部。

但在泰国网友看来，从目前事故及其后续处理所暴露出的一系列问题及其负面影响而言，一声“对不起”实在太过轻飘飘了些。正如一位泰国网友所说，当下最该做的，正是承认错误，担起责任，尽最大努力和诚意处理好事故善后。唯有如此，才是真正的补救。

事实上，无论是行动、反思还是追责，随着搜救工作临近尾声，这场事故所面临的另外一层考问也许才刚刚开始。就这个角度而言，泰国政府需要做的，还有很多。

责任编辑：张玉