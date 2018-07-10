甘肃再通报老人跪医院窗口前：窗口工作人员停职

原标题：甘肃礼县再通报“老人跪在医院窗口前”：窗口工作人员停职

“老人在甘肃礼县第一人民医院缴费窗口前双膝跪地”的照片

因一张“老人在医院窗口前双膝跪地”的照片，甘肃陇南市礼县第一人民医院近期被推上了舆论的风口浪尖。7月6日，礼县卫计局表示将配备转椅并致歉，后于9日又发布了另一则整改通报：涉事结算中心负责人和该窗口工作人员被停职。

礼县卫计局7月9日通过其微信公号介绍，近期，礼县第一人民医院出现一老人跪地结算住院费用一事，县卫计局采取了多项整改措施。包括：

针对县第一人民医院医保大厅设施不完善的问题，对窗口柜台进行改造，为每个窗口增添固定转椅，加设候诊椅，增设特殊人群报销窗口；

礼县卫生和计划生育局微信公众号 图

针对县第一人民医院缴费窗口监管不到位的问题，切实加强医院内部和服务大厅管理，增设咨询服务台，落实工作人员引导和叫号等便民服务措施；

礼县卫生和计划生育局微信公众号 图

县第一人民医院派人向老人登门致歉，对结算中心负责人和该窗口工作人员进行停职处理；

礼县卫生和计划生育局微信公众号 图

县卫计局按照县上专题会议的安排，将此事在全县卫生计生系统进行通报，要求以此为鉴，举一反三，在全系统窗口单位进行排查整改，切实改善服务环境，提高服务水平。

此前，一张“老人在甘肃礼县第一人民医院窗口前双膝跪地”的照片在网络间流传，引发舆论热议。

7月6日，礼县卫计局通过其微信公号作出回应称，当日上午8时30分，这名老人在给其妻子办理报销手续时，因气短腿疼，在签字报销时无法站立，所以跪在医保窗口前办理业务，被网友拍下了照片。

礼县卫计局还指出，出现上述情况，主要原因是县第一人民医院疏忽所致：在医保报销窗口设置之初，曾考虑到群众的困难，配备了一些凳子，但因监管不力，导致凳子丢失，没有及时增补。在此向广大网友诚恳道歉。

据礼县卫计局介绍，下跪老人因长期患有肺心病、类风湿关节炎，导致腿痛、气短、行走不便，又因家中子女有事没有陪同。

上述照片在网络上迅速传播后，礼县卫计局在立即组织相关人员调查核实，县第一人民医院也安排专人到患者家里（礼县永坪镇河那村二组）进一步了解了情况。礼县卫计局方面表示，在当事人家中调查情况时，当事人对医院报销人员服务态度表示满意，没有提出任何意见。

此外，礼县卫计局表示将责成县第一人民医院加强整改，包括：在窗口为办事群众配备转椅等设备；优化报销程序，对老弱病残、行动不便的群众设置专门窗口；报销大厅设置服务台，由专人负责咨询、分流等业务，对老弱病残等特殊人群提供人性化帮助和服务；设立监督平台，加强内部管理，提高服务质量。

7月10日，《中国纪检监察报》就此事刊发评论文章称，医院凳子的丢失并非一天两天，群众站着办业务也有一段时间了，凳子为何一直没有补齐？老大爷气短腿疼、行走不便，医务人员怎么就不能帮他找一把凳子？从照片上不难看出该窗口高度较低，这种“蹲式”窗口何谈方便群众？这些“和尚头上的虱子——明摆着”的问题长期存在，医院却视而不见、不予解决，显然不是一句“疏忽”就能一笔勾销的。说到底，所谓的“疏忽”，还是服务意识缺失所致。

责任编辑：刘光博