少壮派猛将:常丁求任中央军委联合参谋部副参谋长

原标题：少壮派猛将：51岁常丁求履新中央军委联合参谋部副参谋长

常丁求

两年前成为最年轻现役大战区级军官之后，飞行员出身的少壮派猛将常丁求再挑重担。

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任南部战区副司令员的常丁求已赴军委总部任职，出任中央军委联合参谋部副参谋长一职。

公开报道显示，常丁求（1967）是湖南衡阳市人，空军少将军衔，1984年入伍，历任空军部队飞行大队长、空军航空兵某飞行团团长、空军歼击航空兵第三师副师长、师长。

2011年底，常丁求调任空军参谋长助理，晋升为副军级。2012年“八一”前夕，时年45岁的他晋升空军少将军衔。2013年年底，常丁求接任沈阳军区空军参谋长，从而成为空军部队当时最年轻的正军职军官。

另外值得一提的是，在2015年9月的胜利日大阅兵上，“即将达到空军歼击机飞行员的最高飞行年限”的常丁求少将驾驶歼-10A歼击机飞过天安门接受检阅。他当时也是56位将军领队中最年轻的将军。

2016年常丁求调任南部战区副司令员，时年49岁的常丁求由此成为全军目前最年轻的现役大战区职军官。2017年10月，常丁求当选为十九届中央候补委员。

对于常丁求的作战风格，《解放军报》2015年8月曾刊发报道做了详细介绍。报道提到，常丁求的名号，在空军飞行员队伍里可谓如雷贯耳。一个“敢”字，贯穿了他30余年军旅生涯。

在常丁求曾任师长的空军航空兵某师的营院内，至今还立着一块“敢”字碑，正面刻着一个血红色的硕大“敢”字；背面，则有3行字——敢为人先，敢于担当，敢打必胜。

另据常丁求家乡媒体新湖南客户端此前刊文透露，“打赢”——是常丁求作为指挥员对全团官兵的战术使命要求。2004年夏一次军演中，常丁求在本方军队不被看好、处在劣势的情况下，沉着指挥，最终扭转了战局。

军演中的60次空战，常丁求带领本方57次突破对手的空中拦截。观战者感叹，“这太少见了！”部属则称他“把乌纱帽放在一旁谋打赢”。

事实上，常丁求作战威猛，亦充满智慧，绝不做“莽夫”。军中飞行员们对他的评价，除了“技艺超群”，还有“招法刁钻”。

常丁求还是小有名气的飞行心理专家，为了提高飞行员的心理素质，他推动成立了专门研究飞行员心理素质的小组，并亲自带领小组成员对飞行员进行心理调控，每次飞行前都要对飞行员进行心理测评，测评成绩不合格的，坚决不让飞。

责任编辑：张申