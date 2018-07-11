暴雨致甘肃铁路线路坍塌 陇海兰渝线列车晚点

原标题：暴雨致甘肃铁路线路坍塌 陇海、兰渝线列车晚点或停运

7月9日夜间开始，甘肃陇南市文县中庙镇持续大雨，木家坝村的河道水位明显升高，河水湍急。 任波 摄

中新网兰州7月11日电 （强科）11日，中国铁路兰州局集团有限公司发布消息称，连日来，受甘肃强降水影响，该集团公司兰渝、陇海线多趟列车出现不同程度晚点，其中兰州至厦门T128晚点15个小时，兰州至北京西列车Z76停运。

此次甘肃强降水时段主要集中在10日白天到夜间，陇南、天水、平凉、庆阳等市阴有中到大雨，部分地方有暴雨，过程累积雨量最大可达140至160毫米。10日，甘肃省气象局启动重大气象保障暴雨四级应急响应。

该集团公司介绍称，因暴雨影响，陇海、兰渝线运输组织受到严重影响。为确保铁路运输安全，该集团公司迅速启动应急预案，下达调度命令，集团公司车务、工务、电务、供电等部门协调行动，采取封闭区间、限速运行、排查险情、应急处置等措施，竭力将水害对安全畅通的影响降到最低程度。

7月10日8时，兰渝铁路全线遭遇突发强降雨灾害，陇西车务段、陇南工务段、定西共工务段、兰州电务段迅速启动应急预案，按照职责分工，分头深入一线盯控关键作业安全，布控力量巡查行车设备，开展安全险情排查、处置安全不良情况，确保防洪安全。

与此同时，陇南工务段防洪办、指挥中心及时对卫星云图数据进行集中对比，分析参数，通过盯控雨量计系统、防洪监控视频终端和CTC系统，准确掌握降雨信息，同时组织人员对管内防洪地点进行24小时看守，加大雨中巡查力度，采取动态添乘、轨道车巡查与地面排查相结合的方式，安排职能干部双向添乘过往列车，累计安排客货双向添乘17人次，出动7组轨道车对受降雨影响较大的姚渡至漳县站间行车设备进行重点巡查16次，先后组织职工进行冒雨徒步检查44人次，重点对防洪薄弱、线路两侧存在的危岩危树等隐患处所进行了记名式拉网排查，对重点地段施行限速处置，实时盯控线路设备状况，保障了兰渝铁路全线线路正常运转。

6月29日以来，甘肃文县连续普降中到大雨，局部地方因短时强降水引发暴洪泥石流，文县城关镇断面流量监测值一度达到每秒436立方米、尚德镇断面流量达到每秒730立方米，为近10年来同期最大值。 董超 摄

针对此次暴雨造成的线路坍塌、路基下沉等安全危害，定西工务段、兰州电务段机关干部迅速集结各包保车间班组，重点检查管内陇海线下沉地段、桥涵洞基过渡段、天沟、截水沟、以及站场和信号设备进行全面检查，及时处置安全隐患，确保了行车设备安全。

兰州局集团公司提醒旅客，留意站车发布的信息，认真核对票面信息，做好个人行程规划。

责任编辑：桂强