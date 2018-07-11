原标题：浙江象山一载有11人船舶海上失联，2人已获救
澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月11日从浙江象山县委宣传部获悉，当日凌晨1时许，该县公安局110指挥中心接警称，石浦镇一艘船舶10日22时30分许在檀头山岛东北侧海域失联，相关部门正全力搜救。
据介绍，事发时船上有11人，2人已获救，其余9人失联。象山县已启动突发事件应急预案，搜救工作正在进行，事故原因正在调查。
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