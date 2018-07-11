海南拟新增海口市区和琼海市离岛免税购物店

原标题：海南拟新增海口市区、琼海市离岛免税购物店

图为游客在三亚免税店购物。资料图。 尹海明 摄

中新网海口7月11日电（记者 王子谦）海南省七届政府第二次全体（扩大）会议11日介绍，海南今年下半年将出台国际旅游消费中心建设实施方案，推动海口市区免税店开业、琼海免税店开工。

海南省发展改革委员会主任符宣朝介绍，海南下半年尽快出台建设自由贸易试验区（港）、创新驱动发展、国际旅游消费中心、人才体制机制创新等重点领域实施方案，完善全面深化改革开放政策体系，将各类优惠政策、开放举措尽快落地。

海南省旅游委介绍，下半年海南将以落实《国际旅游消费中心实施方案》为核心，推动海口市区免税店开业、琼海免税店开工；吸引嘉年华、云顶、世天等国际邮轮公司和2—3家国际品牌酒店落户；建立59国免签公共服务平台和旅行社人头补贴机制，开辟更多国际航线；在邮轮公司注册、租购船、航线、三沙游等方面得到国家政策支持。

目前海南已确定基础保障类、产业类、生态文明建设类共12项深化改革开放先导性项目，包括建立国际贸易“单一窗口”管理制度；打造国际种业贸易中心；加强国家南繁科研育种基地建设；建设深海科技城；引进世界著名品牌游乐园项目；放大离岛购物免税政策效应，实现离岛旅客全覆盖等内容。

在今年4月发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中，国际旅游消费中心是海南自贸区（港）四大战略定位之一。

符宣朝透露，今年上半年海南免税购物持续升温，累计参购147.3万人次，销售703.4万件、金额52.9亿元人民币，分别同比增长22.6%、32.2%和24.1%，目前在海口和三亚分别设有1家离岛免税店。（完）

责任编辑：张迪