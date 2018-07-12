人民日报：美国不应将世界经济拖入“衰退陷阱”

原标题：美国不应将世界经济拖入“衰退陷阱”

对世界经济史来说，十年并不是一个很长的时间段。许多人一定还记得，世界经济在美国华尔街引发的国际金融危机中风雨飘摇时，人们喊出的“信心比黄金更重要”这句话饱含了多少焦虑和不安。

十年后的今天，世界经济复苏的势头远不如人们期许的那样强劲，信心的极端重要性并未减弱。然而，正如国际货币基金组织总裁拉加德所言，“笼罩世界经济的乌云正变得越来越重，最大和最重的乌云是信心的恶化”。恶化人们对世界经济发展前景信心的源头来自何方？只要随手翻一翻各国的报章，读一读那些有关美国同贸易伙伴大打贸易战忧心忡忡的报道，答案再清楚不过地摆在人们面前。

国际贸易是世界经济增长的重要一环，美国公开违反世贸规则，大范围挑起贸易争端，势必破坏全球贸易秩序，危害世界经济增长。世界银行上月初发布报告指出，全球关税广泛上升将会给全球贸易带来重大负面影响，对新兴市场和发展中经济体的影响尤为明显，特别是那些与美国贸易或金融市场关联度较高的经济体。权威人士预测，如果关税回到GATT/WTO（关贸总协定和世贸组织）之前的水平，世界经济将立即收缩2.5%，全球贸易量将削减60%以上，负面影响超过2008年国际金融危机。

美国发动贸易战对全球价值链形成冲击，并通过各国经贸之间的相互关联，产生广泛的溢出效应，影响世界经济有效运行。国际货币组织今年4月发出警告说，关税和非关税贸易壁垒的增加将破坏全球价值链，减缓新技术扩散，导致全球生产率和投资下降。随着美国不断升级贸易战，全球市场信心受到强烈冲击，股市、汇市加剧波动，多国企业信心指数下滑。

贸易战向来是一把双刃剑，美国不可能不为自己失去理性的单边保护主义行径付出沉重代价。中国为了维护国家核心利益和人民根本利益，已经对美国强行加征关税做出有力反击。在此之前，欧盟已从6月22日起对价值28亿欧元的美国产品加征关税，加拿大则于本月1日起对126亿美元的美国产品征收报复性关税…… 美国国家纳税人联盟、美国商会及众多有识之士纷纷指责白宫发起的贸易战对美国人来说是“就业杀手”，损害的是美国产品竞争力和广大民众的利益。

美国是头号发达国家，绝大部分美国人都过着衣食无忧的生活。把世界经济搞乱了，美国人的日子自然也会受影响，但总不至于基本保障都成问题吧？白宫决策者由着性子打贸易战时，想过这对发展中国家的穷人来说意味着什么吗？世贸组织总干事阿泽维多明确表示，贸易战对所有人都有害，但穷人将损失高达63%的购买力。

无论是在道义层面上讲，还是从国际规则角度看，美国都没有权力给世界经济制造“衰退陷阱”。

美国不是惯于谈论“国际责任”和“全球公共产品”吗？经济全球化深入发展的今天，各国利益深度交织在一起。营造良好的国际合作环境、增强世界经济复苏的势头、稳定人们对发展前景的信心，这是每一个国家不可或缺的国际责任。无论美国炮制出怎样的理论依据来遮掩辩解，说破了天也没有人会相信违反世贸规则大打贸易战不是极具破坏性的所谓“全球公共产品”。美国是全球第一大经济体，无论是体量还是强势货币地位都决定了其政策走向对世界经济有着巨大牵动作用。这一切都不是过高的要求，也不是可有可无的自选项，而是美国不可推卸的责任和必须有的担当。道理简单得很，大就要有大的样子！

地球村不是蒙昧的原始部落，贸易霸凌主义永远都不可能写入村规民约。地球村里的事情不能一家说了算，一家说了也不可能算。

责任编辑：霍宇昂