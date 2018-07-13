法媒：2020年中国将装备40架运20 可远程投1个师

原标题：法媒：2020年中国空军将装备40架运-20 可远程投送1个师

据法国East Pendulum网站7月9日报道称，到目前为止，运-20大型运输机加入中国空军的现役机队序列已经两年时间了。自2016年7月以来，运-20运输机逐渐在中国空军的开放活动、阅兵和演习中亮相，飞机数量也在不断增加。法媒认为，在今年5月，运-20已经处于执行“作战任务”的状态。

法媒援引中国军方媒体的报道称，在今年5月，至少有2架中国空军运-20运输机参与了空降兵部队的空降演习。法媒认为，此次演习投送兵力的距离超过1000公里。在演习中，2架运-20先是用伞降方式向地面投送兵力，随后又将重型装备空投至地面。

图为中国空军装备的运-20运输机

同时，法媒猜测，运-20运输机的改进型也正在研发当中。其中可能包括民用型的运-20货运飞机，以运-20机体为基础研发的大型加油机，以及可以运输运载火箭的特种运输机等。

法媒认为，运-20运输机的制造厂家将在未来提高该型运输机的产能。法媒预测称，结合生产厂的产能和俄罗斯向中国交付发动机的情况，运-20运输机在未来的年产量有望增加到每年9架。到2020年，中国空军将装备有约40架运-20。

法媒评论称，这一机队规模意味着，2020年的中国空军将拥有在幅员4500公里的国土范围内投送约一个重装师的能力。（编译/马骐騑）

责任编辑：桂强