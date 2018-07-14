巴基斯坦集会现场遭自杀式袭击逾百人死 中方回应

原标题：外交部发言人华春莹答记者问
问：据报道，7月13日，巴基斯坦俾路支省默斯东地区一政治集会现场遭遇自杀式爆炸袭击，造成128人死亡，200余人受伤，“伊斯兰国”宣布对事件负责。中方对此有何评论？
答：中方对这起袭击事件深感震惊，予以强烈谴责。我们向遇难者表示沉痛哀悼，向受伤人员和遇难者家属表示深切慰问。中国反对一切形式的恐怖主义，坚定支持巴基斯坦政府和人民为打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全所作的不懈努力。
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