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巴基斯坦集会现场遭自杀式袭击逾百人死 中方回应

巴基斯坦集会现场遭自杀式袭击逾百人死 中方回应
2018年07月14日 17:39 外交部网站
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　　原标题：外交部发言人华春莹答记者问

　　问：据报道，7月13日，巴基斯坦俾路支省默斯东地区一政治集会现场遭遇自杀式爆炸袭击，造成128人死亡，200余人受伤，“伊斯兰国”宣布对事件负责。中方对此有何评论？

　　答：中方对这起袭击事件深感震惊，予以强烈谴责。我们向遇难者表示沉痛哀悼，向受伤人员和遇难者家属表示深切慰问。中国反对一切形式的恐怖主义，坚定支持巴基斯坦政府和人民为打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全所作的不懈努力。

责任编辑：张迪

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