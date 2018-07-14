杨振宁：中国培养一流科学家为何不太成功？

原标题：杨振宁出席清华物理系庆典：“培养一流科学家为何不太成功”

7月14日，清华大学举行物理系“基科班20年·学堂班10年庆典活动暨拔尖人才培养论坛”。澎湃新闻记者廖瑾 实习生 吴淑斌 图

“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才？”这就是著名的“钱学森之问”。为回应“钱学森之问”，清华大学学堂物理班2009年9月正式实施。

7月14日，清华大学举行物理系“基科班20年·学堂班10年庆典活动暨拔尖人才培养论坛”。诺贝尔物理学奖得主杨振宁出席庆典并抛出了中国“培养一流科学家为何不太成功”的问题，希望引发更多人的思考。

“第一，是否有这样的现象？为何存在这样的现象；第二，是否有可以改进的地方？第三，这个问题是否重要？是否值得我们进行研究？”杨振宁说。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从清华大学了解到，杨振宁曾参与基础科学班、学堂物理班工作，2004年秋季学期，杨振宁为物理系大一新生授课，每周4学时，并安排亲自答疑时间。

清华大学物理系系主任王亚愚透露，2018年学堂物理班将有新变化，更名为“叶企孙班”。

他向澎湃新闻介绍：“叶企孙班将有两个变化，第一，改变以往大一一年预备班的方式，希望从选拔阶段就能将全国最好的高中生招入叶企孙班。第二，会投入更多的资源到叶企孙班的学生培养、师资聘用方面。”

据介绍，清华大学物理系基础科学班创建于1998年，2008级进入学堂计划。基础科学班毕业生中继续深造的人数比例稳定在90%左右，目前已有5名同学获得美国Sloan奖。10年中已有7届共154位同学从学堂物理班毕业。

清华大学副校长薛其坤院士表示：“清华大学坚持‘三位一体’为核心的教育理念，实施价值塑造、能力培养、知识传授的三位一体培养模式，努力增强培养方向的多样化和评价标准的多样性”，“只有根基扎实，才能有原始创新，有引领世界的成果”。

清华大学数理大类首席教授、清华学堂物理班首席教授朱邦芬对基础科学班做了更为详细的介绍。他指出，基础科学班始终坚持“宽口径、厚基础、强实践”的办学方针，其人才培育特色主要体现在“强化数理基础、开展本科生科研训练、学生拥有多次选择自由、配备雄厚师资力量”四个方面。

目前，基础科学班9班的55名毕业生中，有17人在斯坦福大学、哥伦比亚大学等一流机构中任教职。学堂班则“继承了基础科学班的育人特色，但更加重视学生对物理基础研究的兴趣与能力，强调学生的主动性。”朱邦芬教授如是说。

目前，基科班和学堂物理班已成为清华物理系学术声誉的一张“名片”。

7月15日-21日，清华大学物理系还将举办斯隆论坛、交叉学科论坛、物理论坛、数学论坛、计算机论坛、天文论坛和行业论坛等校友活动，近70位基础科学班和学堂物理班校友返校，和参会人员分享他们最新的研究成果和工作经验。

责任编辑：张迪