原标题：上半年商品房销售面积77143万平方米 同比增3.3%

资料图：山西太原一处房地产项目正在建设中。中新社记者 韦亮 摄

中新网7月16日电 据国家统计局网站消息，国家统计局今日公布2018年1-6月份全国房地产开发投资和销售情况：2018年1-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。

房地产开发投资完成情况

2018年1-6月份，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资38990亿元，增长13.6%，增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%。

1-6月份，东部地区房地产开发投资30194亿元，同比增长10.8%，增速比1-5月份回落0.5个百分点；中部地区投资11839亿元，增长11.4%，增速回落1.9个百分点；西部地区投资11454亿元，增长4.2%，增速提高1.4个百分点；东北地区投资2044亿元，增长17.7%，增速回落2.2个百分点。

1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，住宅施工面积487933万平方米，增长3.2%。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。其中，住宅新开工面积70611万平方米，增长15.0%。房屋竣工面积37131万平方米，下降10.6%，降幅扩大0.5个百分点。其中，住宅竣工面积25962万平方米，下降12.8%。

1-6月份，房地产开发企业土地购置面积11085万平方米，同比增长7.2%，增速比1-5月份提高5.1个百分点；土地成交价款5265亿元，增长20.3%，增速提高4.3个百分点。

商品房销售和待售情况

1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。

1-6月份，东部地区商品房销售面积31596万平方米，同比下降5.4%，降幅比1-5月份收窄1.3个百分点；销售额36034亿元，增长3.9%，增速提高1.8个百分点。中部地区商品房销售面积21588万平方米，增长12.8%，增速回落0.5个百分点；销售额14476亿元，增长27.0%，增速提高0.1个百分点。西部地区商品房销售面积20621万平方米，增长10.0%，增速提高0.1个百分点；销售额14008亿元，增长28.2%，增速提高1.4个百分点。东北地区商品房销售面积3338万平方米，下降1.1%，1-5月份为增长3.3%；销售额2428亿元，增长14.1%，增速回落4.8个百分点。

6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。其中，住宅待售面积减少642万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积减少168万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1-6月份，房地产开发企业到位资金79287亿元，同比增长4.6%，增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中，国内贷款12292亿元，下降7.9%；利用外资28亿元，下降73.1%；自筹资金25541亿元，增长9.7%；定金及预收款26123亿元，增长12.5%；个人按揭贷款11524亿元，下降4.0%。

房地产开发景气指数

6月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.68，比5月份提高0.09点。

责任编辑：张迪