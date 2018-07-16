原标题：中国公民在日持网购“国际驾照”被捕 使馆发提醒

中新网7月16日电 据中国驻日本大使馆网站消息，据日本媒体报道，近日，日本发生多起中国公民持网络购买的非正规途径办理的“国际驾照”在日本驾车事件，被日本警方以“无证驾驶罪”逮捕。对此，中使馆提醒需要在日开车的中国公民，通过合法途径获取有效的日本驾照或国际驾照，勿抱侥幸心理。

图片来源：中国驻日本国大使馆网站截图。

“国际驾照”（International Driving Permit）翻译为“国际驾驶许可证”，简称“IDP”，是根据《联合国道路交通公约》规定，由各缔约方为本国（地区）驾照签发对应的“IDP”，允许该驾照持有人在其他缔约方或者“IDP”承认的地区合法驾车。

目前中国内地无“IDP”签发部门，中国内地驾照不能直接在日本使用，持非正规途径办理的“IDP”属于无证驾驶的违法行为。

请需要在日驾驶的中国公民通过合法途径获取有效的日本驾照或国际驾照，勿抱侥幸心理，避免违法甚至出现人身事故，造成无法挽回的损失。

责任编辑：张迪