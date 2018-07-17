新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

香港发生至少10车相撞事故致3伤

香港发生至少10车相撞事故致3伤
2018年07月17日 09:10 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：香港发生至少10车相撞事故致3伤 现场交通挤塞

　　中新网7月17日电 据香港电台网站报道，香港汲水门大桥往机场方向，17日发生多车相撞意外，至少涉及10辆车，3人受伤。

　　事发在早上7时许，2名出租车司机及1名私家车乘客受伤送院。

　　受意外影响，汲水门大桥往机场方向的快线一度封闭，现已解封。

　　不过，现场交通仍挤塞，车龙龙尾到青衣西北交汇处，有待消散。

 

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区