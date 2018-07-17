原标题：香港发生至少10车相撞事故致3伤 现场交通挤塞
中新网7月17日电 据香港电台网站报道，香港汲水门大桥往机场方向，17日发生多车相撞意外，至少涉及10辆车，3人受伤。
事发在早上7时许，2名出租车司机及1名私家车乘客受伤送院。
受意外影响，汲水门大桥往机场方向的快线一度封闭，现已解封。
不过，现场交通仍挤塞，车龙龙尾到青衣西北交汇处，有待消散。
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