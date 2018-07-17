原标题：台气象部门：本周两台风或接力 台湾将受影响

中新网7月17日电 据台湾《联合报》报道，菲律宾北方与东方海面目前分别有一个热带性低气压与低气压，台湾气象部门预估，菲律宾北方热带性低气压最快17日就有机会增强为今年第九号台风“山神”，外围环流17日就会影响台湾；菲律宾东方的低气压也不排除持续发展为台风的可能，将影响台湾20日后的天气。

资料图：台北雨中的行人。中新社发 陈小愿 摄

台湾气象部门预报员程川芳表示，菲律宾北边的热带性低气压预估17日脱离菲律宾陆地，到南海后，将有机会重新发展，最快17日会成为台风“山神”。

程川芳表示，由于这个热带性低气压行进速度快，除了16日晚到17日清晨、上午受到热低压外围环流影响，台湾东半部及恒春半岛有短暂阵雨，大台北地区也有局部短暂雨外，未来即使成为台风，对台湾也没有直接影响。

程川芳表示，17日至18日更要关注的是菲律宾东方海面的低压，距离台湾鹅銮鼻还有1200多公里，预估它将朝西北方向前进，美国气象部门预估低压北上后将往西靠近台湾，欧洲气象部门预估低压会北上到琉球群岛再往西，距离台湾较远，但都预估有机会成为台风。

程川芳表示，这个低压未来若增强为台风，20日起台湾天气变量将更大，但是否成为台风、影响如何，仍要观察。

台湾气象部门预估，17日台湾西半部及北部地区多云到晴，午后有短暂雷阵雨。温度方面，台湾西半部仍有34-36℃，东半部32-33℃，桃园、新竹、苗栗及嘉义温度达36℃以上。

责任编辑：桂强