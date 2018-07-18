原标题：工信部：电信企业要自觉不在校园摆摊设点营销
中新网7月18日电 据工信部网站消息，近日，工业和信息化部信息通信管理局召开电视电话会议，动员部署秋季校园电信业务市场规范管理工作。会议要求，电信企业要自觉不在校园及其周边摆摊设点营销电信业务。
资料图：工业和信息化部。中新社记者 富田 摄
会议指出，今年校园电信业务市场规范管理工作以落实《关于规范当前校园电信业务市场经营行为的通知》（工信部信管函〔2015〕420号）等文件为重点，强化违规行为问责处理。
会议要求各基础电信企业提高认识、统一思想、转变观念，自觉不在校园及其周边摆摊设点营销电信业务。各通信管理局加强问责执法，对发生各类违规事件的电信企业严格依法查处，做到有案必查、查实必罚。
各基础电信企业集团公司相关负责人发言表示，将要求各下属企业严格落实会议精神和相关要求，逐级落实责任，加强规范管理，切实维护校园电信市场公平有序的竞争环境，保障校园用户合法权益。
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