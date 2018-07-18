陕西神木招百名临时工：需研究生学历月薪2500元

原标题：陕西神木招百名临时工：需研究生学历，月薪2500元

7月17日，陕西神木市公益性岗位协管员领导小组办公室发布的一则招聘公告引起了舆论关注，公告称该市决定招聘100名协管员（属临时用工），需研究生学历，月薪为2500元，聘用期三年。

该公告称，“根据工作需要，经市政府常务会研究，决定在我市全日制研究生中招聘部分公益性岗位协管员。其中，招聘生态环境协管员30名，招聘经济工作协管员70名。应聘者须具有神木市户籍，年龄在35周岁以下，并须具有全日制研究生学历并取得硕士及以上学历。”

相比要求较高的应聘条件，该招聘给出的待遇着实一般，月薪仅2500元，用工形式为劳务派遣。公告显示，所聘人员身份为公益性岗位协管员（属临时用工），纳入市内公益性岗位协管员考核管理。

所聘人员须与指定的人力资源公司签订聘用合同，聘用期暂定为3年（其中试用期为6个月）。聘用期满，根据考核情况及工作需要决定是否续聘。所聘人员岗位工资暂定为每月每人2500元，代缴养老、医疗、生育、工伤、失业各项社会保险费。岗位工资及社会保险费由市财政全额预算，人力资源公司代发代缴。

7月18日，澎湃新闻联系到负责此次招聘的相关工作人员，对于为何设置较高门槛，该工作人员未给出答复。其表示，招聘先针对研究生，如果不够的话再面向本科生招聘。至于具体安排在什么单位工作，要视应聘者的专业和用人单位的具体需求再定。

此前的5月30日，神木市人力资源和社会保障局也发布过一则《在全市就业困难大学生中公开招聘公益性岗位协管员的公告》。相较7月17日的招聘，神木人社局在招聘40名公益性岗位协管员时，学历要求仅为大专及以上学历，岗位补贴也为每人每月2500元。

神木人社局发布的招聘公告显示，招聘40名公益性岗位协管员，用于解决神木市在册贫困人口中就业困难的普通高校毕业生就业问题，招聘对象为2018年及以前年度毕业的，神木市在册贫困人口中获得国家统招的大专（高职）及以上学历未就业的普通高校毕业生。

澎湃新闻在神木市人民政府官网招聘公告栏看到，现存可查的2016年神木县文广系统招聘协管员公告中对学历要求为专科及以上，且要有相关岗位一年工作经历，岗位薪资同样为2500元。

上述招聘所聘人员也属于临时性用工，神木市人社局根据就业岗位和工作需要，安置被聘用大学生到各有关镇办、单位从事公益性工作。聘用人员享受岗位补贴和社会保险补贴，岗位补贴每月2500元（其中500元为考核浮动补贴）；社会保险补贴包括基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险等五项社会保险补贴。劳务派遣公司负责岗位补贴的申请发放、社会保险费的申报缴纳。

神木市为陕西榆林市下辖县级市，其政府官网显示，神木是西北地区县域综合实力最强的县市，2017年，全市实现地区生产总值1110.33亿元，城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达32784元和13918元。

责任编辑：吴金明