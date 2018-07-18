教育部:参与购买和代写学位论文的学生要开除学籍

原标题：教育部严打学位论文买卖、代写行为 要求严肃追责

中新网7月18日电 据教育部网站消息，日前，教育部部署严厉打击学位论文买卖、代写行为。要求严肃责任追究，对不履行主体责任的学位授予单位和负责人要进行处罚和问责；对履职不力、所指导学生的学位论文存在买卖、代写情形的指导教师，要追究其失职责任。对参与购买、代写学位论文的学生要给予开除学籍处分，已获学历证书、毕业证书要依法予以撤销和注销。

教育部。（资料图） 中新网记者 富宇 摄

教育部称，近年来，在各级教育行政部门、学位授予单位和指导教师的共同努力下，学位论文作假行为得到有效遏制，人才培养质量得到明显提升。但由于部分学位授予单位在学风建设、学术诚信养成、学位论文审查等方面还存在薄弱环节，学位论文买卖、代写行为仍时有发生，造成了不良社会影响。

为进一步规范学位论文管理，加强学术诚信建设，提高人才培养质量，日前，教育部部署严厉打击学位论文买卖、代写行为，对有关部门和各学位授予单位提出明确要求：

一是要切实提高认识。要深刻认识学位论文对人才培养的重要性，高度重视、充分认识严厉查处学位论文买卖、代写行为的重要性和紧迫性，要增强责任意识、健全制度机制、强化学风建设、严格论文审查。

二是要完善工作机制。各省级教育行政部门要加强与当地网信、市场监管、公安等有关部门协调配合，采取针对性措施予以整治，形成常态化的查处工作机制，学位授予单位要明确工作职责，健全考评体系，完善查处办法，规范查处程序，加大惩戒力度。

三是要严格责任落实。明确各省级教育行政部门、学位授予单位、指导教师分别是查处学位论文买卖、代写行为的监管主体、责任主体和第一责任人，要承担各自职责。

四是要加强教育宣传。学位授予单位要加强学风建设、学术道德和诚信教育，广泛宣传典型案例，曝光查处的违法违规行为，引导教师、学生自觉抵制学位论文作假行为，指导教师要教育和引领学生恪守学术诚信，遵守学术准则。

五是强化监督检查。各省级教育行政部门和学位授予单位要设置举报电话，主动接受社会监督举报。要做好学位论文抽检工作。学位授予单位要利用信息技术手段，加强对学位论文原创性审查。

六是要严肃责任追究。对不履行主体责任的学位授予单位和负责人要进行处罚和问责；对履职不力、所指导学生的学位论文存在买卖、代写情形的指导教师，要追究其失职责任。对参与购买、代写学位论文的学生要给予开除学籍处分，已获学历证书、毕业证书要依法予以撤销和注销。

教育部要求各省级教育行政部门、有关部门（单位）教育司局和各高等学校抓紧部署专项检查，并将依据学位论文作假行为处理备案信息平台和有关动态监测数据，对学位授予单位进行专项督导。

责任编辑：张义凌