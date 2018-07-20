法国汉学家被提名欧盟驻华大使 对中国诗词有研究

原标题：欧盟提名法国知名汉学家出任驻华大使

中新社布鲁塞尔7月19日电 （记者 德永健）欧盟19日通报，法国知名汉学家、前法国驻加拿大大使郁白（Nicolas·Chapuis）被提名为新任欧盟驻华大使。

据欧盟对外行动署当日发布的公告，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼宣布了24项欧盟新任大使提名，其中一项是郁白被提名为欧盟驻华大使。

资料显示，现年61岁的郁白毕业于巴黎东方语言学院，后获巴黎第七大学汉学硕士学位，拥有扎实的中文功底，对研究中国诗词文学颇有心得。

进入法国外交界后，由于熟稔东方文化，郁白多次被派驻中国，曾担任法国驻华大使馆文化参赞、法国驻上海总领事、法国驻华大使馆公使等职，也曾担任法国外交部亚大司副司长。

2003年至2005年，郁白出任法国驻蒙古国大使，2015年2月至去年5月，又出任法国驻加拿大大使。今次被提名为欧盟驻华大使，将是郁白第三度“出使”别国。

作为欧盟在中国的常设机构，欧盟驻华使团成立于1988年10月，使团团长享全权大使待遇。其官网显示，代表团主要负责处理欧中关系，亦是欧盟了解中国、蒙古等国政治、经济发展情况的重要途径。

现任欧盟驻华大使为前奥地利驻华大使史伟，自2014年9月起出任欧盟驻华大使。7月16日作为欧方代表，史伟出席了在北京举行的第二十次中国欧盟领导人会晤。（完）

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