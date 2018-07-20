出门继续带伞 未来三天北京雷雨频繁局地雨强较大

原标题：出门继续带伞！未来三天北京雷雨仍频繁 局地雨强较大

中国天气网讯 难见大晴天，出门仍需带伞！受副热带高压影响，预计，未来三天（20-22日）北京雷雨“存在感”依然很强，局地短时雨强较大，雷电蓝色预警继续生效中。此外，今晨能见度不佳，公众外出需注意防范。

由于副高外围的暖湿气流不断把对流云团输送过来，昨天北京又双叒叕下起了雨，不少小伙伴在上班、下班途中又“泡汤”。监测显示，19日14时至20日06时，全市平均降雨量为6.8毫米，最大降雨量出现在房山史家营，为45.8毫米；另外像是门头沟田庄上午1小时降雨量就达到了86.7毫米，成为局地暴雨点。

今晨海淀空气湿度大，能见度不佳。

未来三天雷雨“存在感”依然很强，局地短时雨强较大。北京市气象台20日6时发布预报：早晨阴大部地区有分散性阵雨转多云，能见度不佳；白天多云间阴，午后西部北部有阵雨或雷阵雨，东转南风2、3间4级，最高气温33℃；夜间阴转多云，北部山区有雷阵雨，南风2级左右，最低气温27℃。

北京未来7天天气预报。

7月下旬至8月上旬这是北京一年中降雨最多、最集中，且强度最强的时期。据北京观象台的历史资料统计，“七下八上”这段时间北京平均降雨量是125.9毫米，短短的20天中降雨占了全年降水量的23.7%，是全年降雨的集中期。

但为何强降雨总发生在局地？这是夏季降雨的特点，夏季对流强盛，降雨时间、降雨量以及空间分布不均，局地易出现短时强降水。此外由于刚好在三伏天里，所以“七下八上”也是全国大部最热的时期，简直就是“水深”与“火热”同存。

预计，北京未来一周将难见大晴天，雨水频繁，空气湿度大。受副高位置来回摆动影响，天气将在“局地短时强降雨”与“闷热”两种模式之间切换。

气象专家提醒，目前地质灾害气象风险黄色预警中，公众出行或周末外出游玩请远离山区河道等地质灾害易发区，西部地区尤其是门头沟尤其要注意防范。

责任编辑：刘光博