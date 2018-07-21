原标题：高温预警连发8天 重庆等11省市区局地仍达40℃
中国天气网讯 中央气象台7月21日06时继续发布高温黄色预警：
预计7月21日白天，陕西南部、华北东南部、内蒙古东部偏南地区、黄淮、江淮、江汉、江南、华南北部和东部、四川东部、贵州东部、重庆、新疆南疆盆地等地最高气温35~36℃，其中，陕西南部、山东西部、河南北部、安徽南部、湖北、湖南北部、江西北部和西部、四川东部、重庆、新疆南疆盆地等地的部分地区最高气温37~39℃，局地可达40℃。
受台风“安比”影响，22日至23日东部地区高温有所缓解。
防御指南：
1、尽量避免午后高温时段的户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；
2、有关部门应注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾；
3、户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施；
4、注意作息时间，保证睡眠，必要时准备一些常用的防暑降温药品；
5、媒体应加强防暑降温保健知识的宣传，各相关部门落实防暑降温保障措施。
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