被喊“选台湾地区领导人” 马英九回四个字引联想

原标题：高雄民众喊话马英九“选台湾地区领导人” 马回四个字引联想

据台湾“中时电子报”报道，前台湾地区领导人马英九21日南下高雄，陪市议员参选人邱于轩到大寮黄昏市场扫街时，一直有民众对马英九猛喊“选台湾地区领导人”。马在乘车离去前，突向民众挥手高喊“后会有期”，引发他将东山再起的政治联想。

高雄大寮区政治版图绿大于蓝，马英九来到黄昏市场，不少摊商热情迎接，国民党“立委”黄昭顺、陈宜民及前“蓝委”罗世雄也现身站台。身陷官司的马，在高雄除了有同党同志陪在身边，连市议员参选人也力邀陪同扫街，现在的马英九似乎不像过去那样孤单。前高雄县长杨秋兴则认为，这现象代表“新的没来，不知道旧的好”。

马英九当天晚上也陪同国民党凤山区市议员参选人李雅静，走访五甲的自强夜市，马英九品尝了“罗家新营荳菜面”，该摊位的猪肠汤、焢肉饭、蒸饺也是招牌菜，马英九一一与吃晚餐的民众握手，还细心地拿筷子给所有一同用餐的人。

据中评网报道，市议员李雅静在夜市背起麦克风沿途广播，吸引不少正在买晚餐的路人驻足，路边用餐的高雄市民也向马挥手致意，不少婆婆妈妈更抢着合影，马都来者不拒。

责任编辑：张义凌