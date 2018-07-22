澎湃新闻：疫苗舆情因何怒火燎原 每人心里都有数

原标题：马上评|疫苗舆情因何怒火燎原，每个人心里都有数

7月15日，国家药监局通报，长春长生生物科技有限责任公司违规生产狂犬疫苗，存在记录造假等行为。此次问题疫苗事件自此爆发。

不过舆论真正被引爆，是在几日之后。伴随着社交媒体上一篇《疫苗之王》文章的刷屏，疫苗成为人人关切、人人谈论、人人焦虑之事。

必须要看到，目前疫苗舆情已成怒火燎原之势。正视并重视疫苗舆情，是唯一正确的选择。由于需要多个地方、多个部门合力应对，因此各方首先应该理解疫苗事件因何发酵至此，以免产生误判。

疫苗事件在每个人的朋友圈刷屏，在每个微信群热议，成为每一个大V、小V和草根博主绕不开的话题。道理一点都不复杂，每个人心里都有数。答案就是：孩子。

自从鲁迅喊出“救救孩子”之后，这句话就成了中国人最大的公约数。“什么都好说，就是不能伤害孩子。”不管有没有说出来，这句话都是每个人心中都有的台词。人们不是说说而已，人们愿意为了保护孩子而呐喊，而行动。

问题疫苗跟伤童、虐童、拐卖一样，触及到公众内心最敏感、最薄弱的地方。谁忍心看到孩子受到伤害？谁愿孩子的天空失去色彩？与孩子有关的话题总是最容易引发焦虑与恐慌的。与那些偶发性的伤害孩子的案件不同，问题疫苗背后还有充满原罪的利益和层层失守的监管。

疫苗是人类在医学领域最伟大的发明，是我们送给孩子的最美好的礼物。疫苗就像一顶魔法帽，戴上它，再弱小的孩子也可以抵抗曾戕害人类数千年的病魔。前提是，打进孩子身体的疫苗是安全、可靠、有效的。否则这就成了世界上最大的谎言。

在疫苗上作恶，拿问题疫苗敛财，是不可饶恕的大恶。公众的愤怒与厌恶，应该转化为对作恶者实质性的惩罚。一个都不能少！

如果有什么是底线，这就是底线。如果有什么是原则，这就是原则。如果有什么是禁区，这就是禁区。

当务之急是遏制恐慌的蔓延。目前公众的不信任情绪已经从一家公司、一种疫苗溢出，流向了所有国产疫苗。此情此景十分类似于2008年的三聚氰胺事件。三聚氰胺事件之后，国产奶粉元气大伤，信任坍塌多年难以修复。

不要让国产奶粉的悲剧在国产疫苗身上重演，考验着今人的智慧与担当。

当人们发现无效疫苗已进入数十万名儿童的身体，恐慌是不可避免的。但对所有人来说，恐慌都是有害的。但消除恐慌不能靠口号，而要靠监管部门与舆论的良性互动。

长春长生的丑闻是由监管部门主动发现的，这本应增强人们对监管的信心。但实际情况却不容乐观。归根结底，揭开盖子只是第一步，后面还有一连串紧迫而关键的问题等待回答。比如“疫苗生产存在记录造假”具体指的是什么？涉事疫苗实际功效如何？打过这些疫苗的孩子怎么办？

官方回应还需要注意的一点是，说普通老百姓能听懂的话。百白破疫苗“效价指标不符合标准规定”，老百姓看了一头雾水，根本就不知道有何危害。有必要把所有专业术语都翻译成日常用语，

众说纷纭之际，人的本能反应就是把问题往最严重想。疫苗问题的复杂性就在于，如果人们因恐慌而不打疫苗，会造成更大的危害。因此对疫苗舆情的回应务必要快，把疫苗舆情比作火灾一点都不夸张。

跨地区、跨部门的合作是必需的，但内部协调应该越快越好，尽快形成一个权威的、统一的与公众对话的窗口。要让公众感受到舆情是有入口的，内情也是有出口的，这样才能避免舆情失控，公众陷入“疑者恒疑”的怪圈。

对于公众来说，也要意识到，恐慌是无益的。监督与批评要继续，但涉及到孩子的健康与未来，不应偏听偏信，不要让理智输给情绪。疫苗舆情是摆在所有人面前的考验。

责任编辑：张义凌