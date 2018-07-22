康泰生物：《疫苗之王》多处不实 公司与事件无关

原标题：康泰生物：公司与假疫苗事件无关，国产疫苗质量稳定

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-066

债券代码：123008 债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于网络文章的说明

近日，有微信公众号发表题为《疫苗之王》的文章，因某疫苗企业生产记录造假而质疑国产疫苗行业。该文章多处不实，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）与其他疫苗企业没有股权关系和业务往来，目前该文已被微信公众号平台删除，但仍造成了部分媒体的转发和公众的误解。公司与事件无关，经营有序，产品质量稳定，一切正常。

我国对疫苗的研发、生产、销售、流通等环节均有非常严格的管理制度和审查机制。中国食品药品检定研究院《2017 年生物制品批签发年报》显示，2017年，国内申请签发的疫苗有 50 个品种，共 4404 批，其中 4388 批（约计 7.12亿人份）符合规定，16 批（约计 80.68 万人份）不符合规定，不通过率为 0.36%。

不符合规定的 16 批疫苗中，进口 14 批，占不合格总数的 87.5%，表明国产疫苗质量稳定。2014 年 7 月，我国已通过世界卫生组织对疫苗监管体系的评估。国内企业生产的乙型脑炎减毒活等疫苗通过世界卫生组织的预认证，标志着国产疫苗的安全性和有效性得到世界卫生组织认可，国产疫苗的质量已经达到相应国际标准。

康泰生物已累计生产超过 10 亿剂乙肝疫苗用于接种预防乙型肝炎，接种人群超过 3 亿人，从未因疫苗质量引起不良反应，安全稳定，保证了中国乙肝防控工作的顺利实施。在包括康泰生物在内的国内同行努力下，我国 5 岁以下儿童乙肝表面抗原携带率已显著下降。世界卫生组织于 2014 年颁奖表彰我国在预防儿童乙肝方面所取得的突出成就。

2013 年疫苗事件发生后，部分媒体曾对公司进行了不符合实际的报道，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对该事件已进行详细阐述。2014 年 1 月 17 日，国家食药监总局和国家卫计委联合发布关于公司乙肝疫苗问题调查结果的通报：“综合现场检查、产品抽验结果、质量回顾分析以及病例调查诊断情况，未发现深圳康泰生物制品股份有限公司生产的乙肝疫苗存在质量问题。”同日，国家食药监总局和国家卫计委通知恢复使用公司生产的乙肝疫苗。 《21 世纪经济报道》、《广东卫视》、《民主与法制》等多家主要媒体出具了致歉函、撤稿函或者删除了相关报道。

中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018 年 7 月 22 日

责任编辑：张义凌