李戡追念父亲李敖:梦见生病晚期的他可以站起散步

原标题：李戡追念父亲李敖：梦见生病晚期的他可以站起来和我散步

中新社香港7月22日电 题：李戡追念父亲李敖：梦见生病晚期的他可以站起来和我散步

中新社记者 曾平

李敖之子、今年25岁的李戡日前第三次到访香港书展，也是第一次在没有父亲的陪伴下出席香港书展。近日在港接受中新社记者专访时，他说，自己梦到了已故的父亲可以站起来和他一起散步。

最亲的人离世，与其伤心不如乐观面对——受李敖观念影响，李戡在父亲离世后面对媒体时，大多显得冷静与克制。不过，他也向记者坦言，父亲离开人世4个月以来，他出现过两次情绪触动时刻：第一次是父亲离世时他在旁边；第二次是在英国，有一晚突然就想念父亲，难过至流泪。

梦见父亲，情景大多数时候是在父亲的最后时光。李戡去年5月在美国参加妹妹李谌的毕业礼期间，接到李敖好友陈文茜的一通电话，其后飞回台湾陪伴父亲走过了人生最后的10个月。

“我梦见他可以站起来跟我一起去散步。”李戡说，梦中所说的话、所经历的情节与现实存在一点出入。父亲经历过一次起死回生的急救后就已几乎不能站立，他有四、五个月是可以在医护帮助下站起来，但实际上并没法离开拐杖跟自己去散步。

但这个梦又是很合理的。李戡解释，父亲在梦中与自己说话是因为他在住院期间确实向自己讲了很多话。梦见一起走路则是因为过去几年他俩就是这样相处的：中午吃饭，吃完饭散步，然后逛二手书店买饮品，再去逛咖啡店。梦境实际上是不同时空背景下，现实场景穿插、交织后的呈现。

李敖与李戡相差58岁。用李戡自己的话讲，一般人到那个年纪，孩子普遍都已经成年，甚至已有孙辈。即便如此，他和父亲的感情依然很好。

李戡从母亲和父亲朋友口中，听来很多自己尚无记忆时与父亲玩闹的往事：“他们经常看着我爸爸跟我玩得很高兴，就不像是一个58岁、60岁的男人会做的事情”。

而自从他记事以来，也经常和父亲玩各种游戏。李戡忆述，大概三、四岁时，“我喜欢爬他身上去咬他耳朵”；小时候有一辆可以载人的玩具车，父亲就坐在车上用脚让车前进，还可以从后面推车，这样上街去散步。这种父子、玩伴关系一直持续至李戡上初中。

不过，一贯在子女教育中担当慈父角色的李敖偶尔也会发脾气：十一、二岁不爱吃枣泥口味包子的李戡，趁着父亲转身将包子扔进垃圾桶，结果又被父亲翻出来，然后叫李戡吃下去。“不过那是干净的，垃圾桶也没有弄脏，但那一次我印象特别深刻。”他说。

在开始慢慢懂事的初中阶段，父子俩开始有比较深度的交流，高中以后，就完全是“又像父子、又像师生、又像朋友”的关系。李戡离开台湾在北京大学求学期间，几乎每天都会与父亲打电话。他课余外出游玩到某一父亲感兴趣的景点时，就会当场打电话给他。

在与记者问答多个问题时，李戡信手拈来、脱口而出曾经与父亲交流过的相关看法，“我们觉得”、“我们从来不相信”、“我们看得非常清楚”，这些用词都是他的高频词。

李敖生病晚期，李戡时常在他耳边讲话、鼓励打气。父亲不能说话，只能向他点头、眨眼，甚至比划手势。“那是一段很难忘很难忘的日子。”他现在还会经常想起。

李戡最近看了很多父亲以前的著作。“我认为他很多晚年、中年的思想，在他年轻的时候就定型了，就是他14岁以前。”他说，父亲儿时在大陆生活将近14年，这对他一生的影响非常大。他对中国文化感情深厚，是位坚定的民族主义者，没有任何个人异议地支持国家统一。

古人谓“立德、立功、立言”三不朽。李戡觉得父亲在“立德”和“立言”方面树立了典范。“很多人觉得他过于自大，但他自己很清楚，他并没有很大的功，毕竟是个知识分子，他确实没有太大的、像政治人物那样建立很大的千古功德，但在立德立言上，他是有的。”

正在英国剑桥大学东亚系攻读博士学位的李戡，闲时喜欢在康河撑蒿划船。他经常去伦敦档案馆找资料，博士论文已经完成近半，研究的课题是上世纪四十年代末、五十年代初，中国和日本、美国的关系。

在接触过经济学、国际关系学之后，李戡找到自己的兴趣在于中国近现代外交史，辗转之后的专攻领域接近父亲李敖。他希望毕业后回到两岸三地的大学继续学术之路。（完）

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