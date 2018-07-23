中央气象台发布高温及暴雨黄色预警台风蓝色预警

原标题：中央气象台发布高温及暴雨黄色预警、台风蓝色预警

中新网7月23日电 据中央气象台网站消息，中央气象台23日06时继续发布高温黄色预警：陕西中南部、山西西南部、内蒙古西部和东南部、黄淮西部等地最高气温35~36℃；中央气象台继续发布暴雨黄色预警：7月23日08时至24日08时，江苏东北部、山东中东部、河北东南部、天津、北京东南部等地有大到暴雨；中央气象台继续发布台风蓝色预警：台风“安比”的中心今天早晨5点钟位于江苏省阜宁县境内，外围最大风力有8级。

资料图：台风“安比”来袭，江苏中东部地区将迎大到暴雨。 泱波 摄

中央气象台7月23日06时继续发布高温黄色预警：预计7月23日白天，陕西中南部、山西西南部、内蒙古西部和东南部、黄淮西部、江淮西部、江汉、江南大部、华南北部、四川盆地中东部、重庆、贵州北部、新疆中南部等地最高气温35~36℃，其中，陕西中南部、山东西南部、河南东部、湖北西部和东部、湖南西北部、江西东北部、四川东部、重庆、福建南部、新疆南疆盆地等地的部分地区最高气温37~39℃，局地可达40℃。

中央气象台7月23日06时继续发布暴雨黄色预警：7月23日08时至24日08时，江苏东北部、山东中东部、河北东南部、天津、北京东南部、海南岛大部、广西南部、广东西南部等地有大到暴雨，其中山东中部和东南部、河北东南部、海南岛西北部、广西南部、广东西南部等地的部分地区有大暴雨（100~240毫米）。另外，甘肃中部、宁夏北部、内蒙古西部和中部、云南西部和南部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~130毫米）；江南中部的部分地区有分散性大雨。上述地区局地伴有短时强降水（最大小时降水量30~50毫米，局地60毫米以上）、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

中央气象台7月23日06时继续发布台风蓝色预警：今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心今天（23日）早晨5点钟位于江苏省阜宁县境内，就是北纬33.8度、东经119.6度，外围最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为988百帕。

预计，“安比”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱，即将于今天中午前后移入山东境内，尔后转向偏北方向移动。

另外，北部湾热带低压的中心已于昨天（22日）晚上7点20分前后在海南省东方市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为992百帕。今天（23日）早晨5点钟其中心位于海南省临高县境内，就是北纬19.7度、东经109.7度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为990百帕。

预计，该热带低压将以每小时10公里左右的速度向北偏东方向移动，强度变化不大，即将进入琼州海峡，并有可能于今天中午前后在广东雷州半岛沿海再次登陆（热带低压，6-7级，12-15米/秒），登陆后将转向偏北方向移动。

此外，台湾以东洋面热带低压的中心已于今天（23日）早晨5点钟前后移入东海南部海面，早晨5点钟其中心位于台湾省台北市以东大约200公里的海面上，就是北纬25.4度、东经123.5度，中心附近最大风力7级（15米/秒），中心最低气压为998百帕。

预计，该热带低压将以每小时25公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

责任编辑：张建利