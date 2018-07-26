原标题：下半年中国经济怎么干？国务院用这六个词定调

中新网客户端北京7月26日电 （谢艺观 程春雨）GDP增长6.8%，中国已经交出了亮丽的上半年经济成绩单。中国经济要继续稳中向好发展，接下来该怎么干？7月23日召开的国务院常务会议部署财政金融政策和确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。

资料图：一处刚建设完工的房地产楼盘。 中新社记者 张斌 摄

一个“协同发力”

——财政金融政策要协同发力

会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。提出，“财政金融政策要协同发力，更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局。”

会议通报中的一个“更好”和两个“更有”，明确了要求。

近期，国内网络上出现了“货币政策与财政政策在防范化解金融风险上谁更好发挥了作用”的争论。

新时代证券首席经济学家潘向东向中新网（微信公众号：cns2012）记者表示，中国现阶段的结构性问题不是单一部门的单一政策就能解决的，需要政策合力作用来缓解信用风险和信用违约的相互强化。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军告诉记者，“国际环境的变化，特别是中美贸易摩擦的升级，给经济发展带来了不确定性。为了对冲这种不确定性，需要在财政货币政策方面做一些微调。”

中华人民共和国财政部。中新社发 康亚风 摄 图片来源：CNSPHOTO

一个“更加积极”

——积极财政政策要更加积极

对于财政政策和货币政策，官方此前定的基调为：积极的财政政策和稳健中性的货币政策。

此次国务院会议要求，积极财政政策要更加积极。

赵锡军说，“上半年供给侧结构性改革的推进，加上去杠杆取得的一些成绩，让财政政策的使用有了更多的空间。”

积极财政政策如何更加积极？官方要求：

——确保全年减轻市场主体税费负担1.1万亿元；

——将企业研发费用加计扣除比例提高到75%的政策扩大至所有企业，初步测算全年可减税650亿元。

——对已确定的先进制造业、现代服务业等增值税留抵退税返还的1130亿元在9月底前要基本完成。

——加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效。

潘向东表示，结构性减税是今年财政政策的重点，此次将研发费用加计扣除的适用主体扩大至所有企业，在中美贸易摩擦的背景下，显示了我国要加强核心技术领域攻关的决心。

中国人民银行。中新社发 杨明静 摄 图片来源：CNSPHOTO

一个“松紧适度”

——稳健的货币政策要松紧适度

对于货币政策，会议提出“稳健的货币政策要松紧适度”。

会议要求：

——保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕，疏通货币信贷政策传导机制，落实好已出台的各项措施。

——通过实施台账管理等，建立责任制，把支小再贷款、小微企业和个体工商户贷款利息免征增值税等政策抓紧落实到位。

——引导金融机构将降准资金用于支持小微企业、市场化债转股等。

——鼓励商业银行发行小微企业金融债券，豁免发行人连续盈利要求。

“经济方面出现的波动、冲击和不确定性，使得货币政策需要更加灵活，而不是维持中性。”赵锡军说。

北京大学经济学院教授曹和平告诉记者，过去货币政策偏谨慎，现在实行松紧有度的货币政策，这是结合实际情况作出的决策，有利于保证中国经济在结构变革中稳定发展。

6月29日，山西太原一银行工作人员正在清点货币。中新社记者 张云 摄

两个“到位”

——支持小微企业发展

在定向调控安排上，会议通报对支持小微企业发展的措施着墨颇多。

如，“把支小再贷款、小微企业和个体工商户贷款利息免征增值税等政策抓紧落实到位”、“加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家（次）小微企业和1400亿元贷款目标”，等等。

“这对小微企业来说是非常好的消息。”复旦大学经济学院副院长孙立坚向记者表示，“融资政策能够满足中小企业的资金需求，有利于企业做大做强。”

大力支持中小微企业发展的同时，官方明确要，坚决出清“僵尸企业”，减少无效资金占用。

潘向东解释，这意味着出清“僵尸企业”决心不变，会通过政策调整避免一些“优良资产”和“有毒资产”一起被错杀。目前，去杠杆阶段性完成后，也需要一些主体加杠杆来实现经济增长和结构转型。

7月1日，江湛铁路正式开通运营，结束粤西三市不通高铁的历史。中新社记者 陈骥旻 摄

三个“推动”

——推动有效投资稳定增长

“推动有效投资稳定增长”是7月23日国务院常务会另一重头内容，会议通报中“推动”一词的三次出现均与投资密切相关。

如，“积极财政政策要更加积极”中提出，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效。

潘向东表示，上半年投资增速有所回落，会议要求地方专项债在基建项目上早见成效，其投入比例必然不低，土储专项债、收费公路专项债、棚改专项债等有望加快发行，弥补基建融资缺口。

为推动有效投资稳定增长，会议还提出，“在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目”、“加快已签约外资项目落地”、“对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾”，等等要求。

“一些在建项目因为防风险、要整改，但如果停下来的话，对经济来讲，损失很大。”在国家发展改革委投资研究所体制政策室主任吴亚平看来，“还有很多在建项目，本身需要合理融资，去继续盖起来。”

吴亚平说，银行在融资平台上花了很多钱，融资平台构成了政府的隐形债务，防风险是很有必要的，但如果像上半年那样，银行只收不贷，融资平台也受不了，也不可能在短时间内偿还所有债务。

那么，这是否会与去杠杆背道而驰？赵锡军告诉记者，“关键是要精准地去杠杆。提高资金的使用效率，充分发挥它的作用，把建设项目落实好。这样既控制好了债务过高的风险，又把杠杆控制在合理的范围之内。”

资料图：人民币。中新网记者 李金磊 摄

一个“坚持”

——坚持不搞“大水漫灌”式强刺激

“积极财政政策要更加积极”、“稳健的货币政策要松紧适度”等官方通报表述在一些研究机构看来释放了强烈的“宽松”信号。

在吴亚平看来，这并不是政策转向，而是要把财政政策和货币政策等经济政策做好。

官方明确，要求保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，根据形势变化相机预调微调、定向调控，应对好外部环境不确定性，保持经济运行在合理区间。

吴亚平说，今年以来中国宏观经济面临比较大的挑战，一是要防风险，二是外部环境贸易战带来挑战。但是，总体来讲宏观经济的基本面还可以，没有必要强刺激。

赵锡军也认为，财政政策和货币政策的总基调并没变化，去杠杆等任务也要求宏观经济政策保持一定的定力。现在市场不搞“一刀切”，正是根据形势变化预调微调、定向调控的具体体现。 （完）

责任编辑：刘光博