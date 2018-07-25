一个细节看今天美航企多慌 再想想美方当初多蛮横

原标题：笑死！一个细节看今天美航企有多慌，再想想美方当初多蛮横…

7月25日是中国民航局要求外国航空公司修改官网涉台错误标注的最后期限。截至目前，44家航空公司已全部对官网涉台名称作出修改。其中美国三大航空公司——美航、美联航、达美航空则在最后一天才在官网上把机场名称后面的“台湾”删除。但网友却在过程中发现了一件有趣的事……

今天上午查询达美官网，它的状态还是这样的：台北的城市名后面标注了台湾。

图via@FATIII

如今它的状态是这样的：台北城市名后面已经没有了台湾。

但在这期间，有网友发现它曾有过这样的状态：只顾着删Taiwan，却忘了前面还有个逗号。

图via@FATIII

难道说，因为限期已到，达美改得太急，连逗号都顾不上了？！

视频：直观看一下美国航空公司在大限最后一天是怎么修改的

视频via《环球时报》三缺二视频组

这手忙脚乱的一幕，不禁让人想起今年5月初，中国民航局要求外国航空公司在网站和广告资料中修改对台港澳的称呼，不得将它们列为“国家”时，白宫发言人办公室那措辞极其蛮横的指责，称中国民航局的做法是“奥威尔式的胡说八道”，并且表示特朗普总统“将与美国人民站在一起抵御中共将中国式的政治正确强加给美国公司和美国公民”。

结果现在把美国航企害成这狼狈样。早知如此，何必当初。

英国《金融时报》6月初还曾引述知情人士的话称，美国官员已要求美联航、美国航空和达美航空不要听从中国的要求修改其网站对台湾的标注。但该人士表示，其实美国航空公司本身愿意在一段时间后遵守中国的要求。

如今倒是印证了这一说法。

附：7月25日外交部发言人就美国航空、达美航空修改对台湾的标识一事答记者问

问：美国航空公司和达美航空公司今天都在其官网上更改了对台湾的标识，但并未像其他航空公司一样将台湾标为“台湾，中国”。中方对此是否满意？

耿爽：我们注意到围绕此事取得的一些积极进展，对有关外国航空公司采取的整改举动给予肯定。

中方愿与外国企业分享中国的发展机遇，欢迎外国企业到中国投资兴业。同时，我们也希望他们在华经营时，遵守中国的法律法规，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国人民的感情。当然，我们也会依法保障他们的合法权益，为其在华经营创造一个公平的环境。

责任编辑：霍宇昂