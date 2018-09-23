00后香港铁路迷搭高铁到深圳北站:19分钟不够过瘾

原标题：“00后”香港“铁路迷”一路“快闪”拍照高铁通车：19分钟不够过瘾

中新社香港9月23日电 题：“00后”香港“铁路迷”一路“快闪”拍照高铁通车：19分钟不够过瘾

作者 香企容

广深港高铁香港段(高铁香港段)23日正式通车，500多名搭乘香港西九龙站首发列车的乘客中，有两个一路到处拍照不停的“快闪”身影。他们不仅是土生土长的港青，而且还是见证了高铁香港段近年来所有重要时刻的两名“00后”超级“铁路迷”。

23日凌晨3时多，同为18岁的李先生和王先生，这两位3年多前因都喜欢铁路而在网上结缘的老友，已经开始各自从家中出发，如约前往西九龙站。这两位志同道合的年轻人近年来现场见证了高铁香港段西九龙站开放日、车票预售日等诸多重要时刻。5时多，气势恢宏的西九龙站进入两位年轻人的视野。今天，他们将亲历高铁香港段的历史性时刻——正式通车。

9月23日，广深港高铁香港段正式开通运营。民众在车前自拍。 中新社发 张茜茜 摄

“高铁是香港一个截然不同的交通工具，相信可以带给香港民众一种新体验，我们想见证这个历史！”李先生在等待安检时向中新社记者说。

为了铭记高铁通车这个历史时刻，他特意带上单反相机，力求记录每一个车站景观和列车内部的细节。在他身旁的王先生，则带备了自拍捧，已经迫不及待地用手机以直播形式向社交网络上的朋友们分享自己乘车的整个过程。

6时整，港铁开始启动检票程序。只见他们二人左穿右插，迅速“闪到”人群的最前方，拍摄离境层的站内环境。当他们踏入离境大堂后，旋即高举相机“疯狂地”不停按下快门，务求以最短的时间，记录最多的影像。

“预备，1、2、3！”在经过安检和出境香港的“e道”后，走到两地口岸黄色分界线前时，二人特意并排在一起，然后郑重地大喊3声，再一起大步跨过这条象征落实“一地两检”、便利乘客过关的界线。

“整个安检、出入境过程只用了20分钟，我甚至觉得港铁预计的45分钟可能多了。”王先生在完成整个通关程序后向中新社记者表示。他认为“一地两检”的确既方便又有效率。

在内地口岸选择以自助通道过关的他更赞叹通关闸机反应十分灵敏，“证件几乎一放下，它便感应到，比起深圳湾口岸快多了。”他解释，在深圳湾口岸通关时，需要整车人先下车完成出入境程序才可再上车继续前行，感觉那样的安排比较不便。

随着手扶电梯缓缓下降，高铁“动感号”出现在两人眼前，他们眼露兴奋，跑到列车月台，然后互相给对方在3号车门前拍照留念。随后趁着列车还未开出，原本已经上了车的他们又“快闪”下车，争分夺秒拍下列车的外型，然后又满意地“闪回”。

一轮“快闪”、忙完坐好的李先生对记者说：“很感动，终于可以坐上这班首发列车了！”

十几分钟后，“动感号”从地下隧道开上深圳的地面路段，他们立即被突如其来的窗外景观吸引，赶忙注视窗外。

不久，当他们看到列车驶过停泊在福田站的一列列车时，王先生兴奋地指着窗外说：“看！是复兴号啊！”然后他又立即拿起手机，全神贯注地拍照。

“高铁真的很快，感觉还未反应过来又要下车了。”快到深圳北站时，李先生意犹未尽地说，“想再坐久一点，19分钟的车程有点‘不够过瘾’。”

下车后，二人快速跑到车头，站在写有“港铁动感号”的车头拍照，他们二人举着“顶呱呱”的手势，以无比灿烂的笑容留下“倩影”。

临别时，二人向记者表示，高铁香港段的落成对香港的发展很有利。因为现在特区政府大力推广粤港澳大湾区建设，所以不管是旅游还是商务，高铁不仅让香港的跨境交通更为便利，也可以让乘客多一个出行的选择，他们对能见证高铁香港段通车感到十分自豪。(完)

责任编辑：张义凌