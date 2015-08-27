属于公民私宅的大门，“风可以进、雨可以进，国王不可以进”，权力之手实在是无权也没必要去干涉。
春节返乡离别，我们不能只看到离别那一刻的短暂情感流露和倾泻，更不能仅仅局限于此，片面化地将这种春节返乡离别悲情化解读。
孩子的“压岁钱”不管从哪个方面来讲，应该交由父母打理为好。过早地让孩子手头有太多的钱，对孩子的身心健康没有什么好处。
悲剧其实不可怕，可怕的是没有反思悲剧的“心”，没有触碰根源的“力”。
即便是医生主动要求加班，从人性化角度、从劳动者休息权的保护角度，都不宜这么安排。
不按常理出牌的特朗普，突然使出了“公主外交”，有颜值有看头，确实让人眼前一亮。
原标题：电信诈骗高发，都怪国人爱占小便宜？
作者：朱玉 来源：新华网
近日，一份来自德国消费调研公司的调查显示，在是否愿意用个人信息换取折扣这个问题里，中国人选择“愿意”的比例为37%，遥遥领先27%的国际水平。
近年来，有这么一个令人哭笑不得的段子流传，面对高发的各类诈骗案件，有人调侃：傻子太多，骗子不够用了。这个调查，似乎为“傻子太多”的论调做了注脚。
李文超换便装举牌揭露骗子，既是现实的无奈，也是一种城管的尴尬。
原标题：40年春节在岗位涉及侵犯员工休假权
作者：孙金栋 来源：四川在线
我还以为，北京地坛公园电工班长王建荣32年春节没与家人团聚是天下奇闻（1月30日北京晨报）。那知道，是小巫见大巫——石家庄平山县供电公司一线员工白元兵40个春节在巡线路上，从17岁工作坚守到今年57岁（1月31日长城网）。
人为压低的信贷利率的最大受益者是国有企业，因为它们更容易拿到贷款，这就更容易形成“国进民退”的局面。