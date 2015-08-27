未来网 01月27日 09:23:42

原标题：媒体：天津大妈与丽江游客 个案正义产生制度价值

天津赵春华大妈的非法持有枪支案中，二审法院作出了如上判决。这意味着，大妈最终可以回家过年。

千里之外，在丽江旅游遭暴打而毁容的女子@琳哒是我却没有这么幸运，面对记者的采访，她不断抱怨。

“马上就要过年了，我有家不能回，一个人在外地，这是什么滋味？”

似非偶然，舆论热点喜欢扎堆出现。

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