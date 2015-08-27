公职人员就该带头不放鞭炮

新浪新闻  01月28日 09:43:45

之于公职人员，这份公共责任更无推诿的余地。

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除夕与元日，悲伤与欢乐

新浪新闻  01月28日 09:36:45

故乡今夜，羁旅寒灯，这就是千百年来中国人的“在路上”。

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春节也是弘扬非遗的契机

新浪新闻  01月28日 09:32:58

这就需要更具市场思维的长效保护机制，让非遗走进市场，重现活力。

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鸡年来了，鸡是如何征服世界的？

新浪新闻  01月28日 09:30:25

全球有至少200亿只鸡，是世界上最多的脊椎动物…

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向西南联大学学如何建“双一流”大学

新京报  01月28日 09:23:59

我国大学现今的办学条件，在很多方面已超过国外世界一流大学。

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天津大妈与丽江游客 个案正义产生制度价值

未来网  01月27日 09:23:42

　　原标题：媒体：天津大妈与丽江游客 个案正义产生制度价值

　　天津赵春华大妈的非法持有枪支案中，二审法院作出了如上判决。这意味着，大妈最终可以回家过年。

　　千里之外，在丽江旅游遭暴打而毁容的女子@琳哒是我却没有这么幸运，面对记者的采访，她不断抱怨。

　　“马上就要过年了，我有家不能回，一个人在外地，这是什么滋味？”

　　似非偶然，舆论热点喜欢扎堆出现。

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少放鞭炮，以守护公共生活的名义

新华网  01月27日 08:53:34

“不以鸣鞭辞旧岁”，已成为越来越多市民的自觉。

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不妨把欠薪问题纳入官员政绩考核

新华网  01月27日 08:51:22

去年一年，仍有数百万劳动者一度遭遇欠薪问题，这是否也反映了发展成果的共享存在偏差？

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为什么中国的贫富差距日益扩大

新浪新闻  01月27日 08:34:43

为什么中国的贫富差距在日益扩大，甚至其他的新兴经济体也面临着同样的问题。

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特朗普长城，也是为了阻止人们走向自由

新浪新闻  01月27日 08:28:51

当自由贸易成为人类交往的基本秩序结构而让战争几乎锁定在准备阶段的时代，中国万里长城成了历史文化遗产。而在和平、开放的世界秩序里，期望特朗普墙解决当前的非法移民问题，还梦想着未来能够变成文化遗产，若不是一个国际笑话，至少也是一件很奇葩的事情

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