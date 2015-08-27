新华网 02月02日 10:45:38

原标题：电信诈骗高发，都怪国人爱占小便宜？

作者：朱玉 来源：新华网

近日，一份来自德国消费调研公司的调查显示，在是否愿意用个人信息换取折扣这个问题里，中国人选择“愿意”的比例为37%，遥遥领先27%的国际水平。

近年来，有这么一个令人哭笑不得的段子流传，面对高发的各类诈骗案件，有人调侃：傻子太多，骗子不够用了。这个调查，似乎为“傻子太多”的论调做了注脚。

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