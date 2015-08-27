之于公职人员，这份公共责任更无推诿的余地。
故乡今夜，羁旅寒灯，这就是千百年来中国人的“在路上”。
这就需要更具市场思维的长效保护机制，让非遗走进市场，重现活力。
全球有至少200亿只鸡，是世界上最多的脊椎动物…
我国大学现今的办学条件，在很多方面已超过国外世界一流大学。
原标题：媒体：天津大妈与丽江游客 个案正义产生制度价值
天津赵春华大妈的非法持有枪支案中，二审法院作出了如上判决。这意味着，大妈最终可以回家过年。
千里之外，在丽江旅游遭暴打而毁容的女子@琳哒是我却没有这么幸运，面对记者的采访，她不断抱怨。
“马上就要过年了，我有家不能回，一个人在外地，这是什么滋味？”
似非偶然，舆论热点喜欢扎堆出现。
“不以鸣鞭辞旧岁”，已成为越来越多市民的自觉。
去年一年，仍有数百万劳动者一度遭遇欠薪问题，这是否也反映了发展成果的共享存在偏差？
为什么中国的贫富差距在日益扩大，甚至其他的新兴经济体也面临着同样的问题。
当自由贸易成为人类交往的基本秩序结构而让战争几乎锁定在准备阶段的时代，中国万里长城成了历史文化遗产。而在和平、开放的世界秩序里，期望特朗普墙解决当前的非法移民问题，还梦想着未来能够变成文化遗产，若不是一个国际笑话，至少也是一件很奇葩的事情