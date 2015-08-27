大洋网-广州日报 01月16日 10:17:40

要提倡有质量有分量的阅读，让阅读成为一种力量，不断升级我们的认知，更新我们的知识。仅仅只盯着阅读率还不够，应该提倡有质量有分量的阅读，让阅读成为一种力量。

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