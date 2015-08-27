普通民宅连成一片集体进行造假，形成了一个造假产业链、造假一条街，如此胆大妄为的行为居然生存了下来，而且长达十年以上，让人不可思议，更令人感到震惊。
多一些换位思考、多一些执法温度。从监管到服务，对部门而言可能只是小小的一步。但对激活市场活力、拓宽企业发展空间而言，却是大大的一步。
“大爱无形，大音希声。”一个人行善，除了有心、有力，还要有法——懂得如何将善事办好。为善而不忘谦卑，才能不忘善的初心，成全别人同时，成全自己。
价格监管部门，不应该将高铁的食品市场视作普通的市场而无所作为，相反，应该积极地干预，在经过充分调研、论证的基础上，对于高铁食品的利润率予以明确的规定，设定利润区间，不得逾越。
要提倡有质量有分量的阅读，让阅读成为一种力量，不断升级我们的认知，更新我们的知识。仅仅只盯着阅读率还不够，应该提倡有质量有分量的阅读，让阅读成为一种力量。
监管部门的主动服务是小食店命运转折、从不合法到合法最重要的推动力。从监管到服务，对部门而言可能只是小小的一步。但对激活市场活力、拓宽企业发展空间而言，却是大大的一步。
乱斗，注定还会持续出现，避免躺枪，控制好节奏，寻找有效的制衡工具，是在围观现实版谍影重重5时各路观众必须认真思考的严肃问题。
统一标识，让快递三轮车、外卖送餐车更醒目，也让监管更方便，但终究还只是治标之策。只有当法律利剑指向所有违法行为，当所有违规者都不再侥幸，无论何种身份的交通参与者，才能自觉遵守法律和秩序，改掉陋习和毛病，共同维护交通安全，共建马路文明。
特朗普正在用“漫天要价、就地还钱”的商人模式应对棘手的外交、国际贸易和地缘政治纠纷，并希望借此让美国获得更有利的交易结果。
那些失意的人生，总以为可以从家乡获得一些安抚。但家乡只是欢迎成功的人。