事关你我 端午节前后还有这些好消息

原标题：真好！端午节前后，还有这些好消息！（附假期暖心提醒）

端午节假期即将结束，你是在返程路上，还是仍在与家人欢聚？就在端午节过后，有很多事关你我的好消息，跟小编一起来看看——

过完节，这些日用消费品关税就要降了

连锁便利店。资料图

从今年7月1日起，我国降低部分进口日用消费品最惠国税率，涉及1449个税目，平均税率由15.7%降为6.9%。

此次降税商品涵盖人们日常生活的各类消费品。

一是服装鞋帽、家居百货、文体用品类，涉及894个税目，平均税率由15.9%降至7.1%。

二是家用电器类，涉及98个税目，平均税率由20.5%降至8%。

三是食品饮料类，涉及387个税目，平均税率由15.2%降至6.9%。

四是日化用品和医药健康类，涉及70个税目，平均税率由8.4%降至2.9%。

铁路将实施新运行图，部分高铁票价打折

资料图：高铁。刘忠俊 摄

7月1日起，全国铁路将实行新的列车运行图，16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。

调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由现在的114.5对增加到170.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。

此外，自今年7月5日起，铁路部门还将对合肥至武汉、武汉至宜昌、南京至杭州等6段线路上的部分高铁动车组公布票价进行优化调整，明确执行票价以公布票价为最高限价，并在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。

高温津贴持续发放，一些地区标准提高

6月，多地进入高温津贴发放期，这笔津贴将持续到账几个月。此外，近期多地调整了高温津贴标准。

7月1日起相当幅度降低汽车进口关税

图片来源：新华社 制图：边纪红

自2018年7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%，降税幅度分别为40%、25%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%，平均降税幅度46%。

建立养老保险基金中央调剂

资料图。 中新社记者 韦亮 摄

国务院日前印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》，决定建立养老保险基金中央调剂制度，自2018年7月1日起实施。

实行养老保险基金中央调剂制度，不会增加企业和个人缴费负担，也不会影响离退休人员待遇水平。

住房公积金或将迎来调整

资料图 中新社记者 韦亮 摄

一般来说，住房公积金是以上一年的7月1日至当年的6月30日为一个年度单位进行调整。不少单位会在每年办理完6月份汇缴业务后，根据员工上一自然年度的月平均工资为员工调整其公积金缴纳基数。

因此，月平均工资高的员工，住房公积金有望提高，而这笔钱完全归个人所有。

端午假期温馨提示



怎么吃粽子不发胖

1、选择低糖低油的粽子

想要不发胖的就选低糖低油的。端午节可以自己动手，一家人感受包粽子的乐趣。

2、控制吃粽子注意数量

每天吃粽子数量应该控制3个以内。

3、避免晚上吃粽子

如果要吃，选择在早上或下午吃。

4、给粽子加点料

不同的粽子热量也不一样，如果担心吃粽子发胖，可以在粽子里加入杂粮、素食等食物。

端午节为什么要悬挂艾草

端午时节，采集艾叶、菖蒲挂在门楣和窗户上的习俗，是取其避邪的寓意。

艾草早在我国古代就是重要的药用植物，具有特殊气味，驱虫的效果很好，而且属性辛温，能净化空气，有芳香通窍的作用。

除了粽子，端午节为何要吃鸭蛋

端午节也是咸鸭蛋热卖的节日。

大连市中心医院中医科中医副主任医师张奎军介绍说，鸭蛋本性偏凉，味入心，具有滋阴清肺的作用，在阳气旺盛的时节，可以帮助祛除体内的湿热。

赛龙舟可助气血通畅

夏季养生，除了药物、食疗及平和心态外，也应同时加强运动。划龙舟能使全身气血畅通，可增益心肺功能，调理脾胃代谢，忧郁情绪也随之化开。运动时还可以分散注意力、忘掉不快！

责任编辑：张义凌