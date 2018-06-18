事关你我 端午节前后还有这些好消息

原标题：真好！端午节前后，还有这些好消息！（附假期暖心提醒）
端午节假期即将结束，你是在返程路上，还是仍在与家人欢聚？就在端午节过后，有很多事关你我的好消息，跟小编一起来看看——
过完节，这些日用消费品关税就要降了
从今年7月1日起，我国降低部分进口日用消费品最惠国税率，涉及1449个税目，平均税率由15.7%降为6.9%。
此次降税商品涵盖人们日常生活的各类消费品。
一是服装鞋帽、家居百货、文体用品类，涉及894个税目，平均税率由15.9%降至7.1%。
二是家用电器类，涉及98个税目，平均税率由20.5%降至8%。
三是食品饮料类，涉及387个税目，平均税率由15.2%降至6.9%。
四是日化用品和医药健康类，涉及70个税目，平均税率由8.4%降至2.9%。
铁路将实施新运行图，部分高铁票价打折
7月1日起，全国铁路将实行新的列车运行图，16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。
调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由现在的114.5对增加到170.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。
此外，自今年7月5日起，铁路部门还将对合肥至武汉、武汉至宜昌、南京至杭州等6段线路上的部分高铁动车组公布票价进行优化调整，明确执行票价以公布票价为最高限价，并在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。
高温津贴持续发放，一些地区标准提高
6月，多地进入高温津贴发放期，这笔津贴将持续到账几个月。此外，近期多地调整了高温津贴标准。
7月1日起相当幅度降低汽车进口关税
自2018年7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%，降税幅度分别为40%、25%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%，平均降税幅度46%。
建立养老保险基金中央调剂
国务院日前印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》，决定建立养老保险基金中央调剂制度，自2018年7月1日起实施。
实行养老保险基金中央调剂制度，不会增加企业和个人缴费负担，也不会影响离退休人员待遇水平。
住房公积金或将迎来调整
一般来说，住房公积金是以上一年的7月1日至当年的6月30日为一个年度单位进行调整。不少单位会在每年办理完6月份汇缴业务后，根据员工上一自然年度的月平均工资为员工调整其公积金缴纳基数。
因此，月平均工资高的员工，住房公积金有望提高，而这笔钱完全归个人所有。
端午假期温馨提示
怎么吃粽子不发胖
1、选择低糖低油的粽子
想要不发胖的就选低糖低油的。端午节可以自己动手，一家人感受包粽子的乐趣。
2、控制吃粽子注意数量
每天吃粽子数量应该控制3个以内。
3、避免晚上吃粽子
如果要吃，选择在早上或下午吃。
4、给粽子加点料
不同的粽子热量也不一样，如果担心吃粽子发胖，可以在粽子里加入杂粮、素食等食物。
端午节为什么要悬挂艾草
端午时节，采集艾叶、菖蒲挂在门楣和窗户上的习俗，是取其避邪的寓意。
艾草早在我国古代就是重要的药用植物，具有特殊气味，驱虫的效果很好，而且属性辛温，能净化空气，有芳香通窍的作用。
除了粽子，端午节为何要吃鸭蛋
端午节也是咸鸭蛋热卖的节日。
大连市中心医院中医科中医副主任医师张奎军介绍说，鸭蛋本性偏凉，味入心，具有滋阴清肺的作用，在阳气旺盛的时节，可以帮助祛除体内的湿热。
赛龙舟可助气血通畅
夏季养生，除了药物、食疗及平和心态外，也应同时加强运动。划龙舟能使全身气血畅通，可增益心肺功能，调理脾胃代谢，忧郁情绪也随之化开。运动时还可以分散注意力、忘掉不快！
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