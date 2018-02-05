新京报谈年后跳槽:过度关注年终奖或导致心态失衡

原标题：年后跳槽季 别只盯着年终奖

就业者需理性看待年终奖，跳槽前需进行综合考量。 图/视觉中国

跳还是不跳？近年来，在年末是否跳槽的命题中，年终奖成为影响了人们跳槽意愿的因素之一。根据近日智联招聘调查显示，近6成白领表示会因年终奖考虑跳槽，比2016年的39%有大幅提升。何时为跳槽的最佳时期？如何判断自己是否适合跳槽？相关人士认为，求职者需理性看待年终奖，跳槽需综合考量多方因素。

年终奖成影响跳槽的重要因素

“看到身边要好的同事跳槽，我有点坐不住了。”对于是否离职，在某电商平台就职不满一年的王锦鑫（化名）有些纠结。如果按照招聘时公司对他的许诺，他将会拿到两个月薪水的年终奖，但临近年末，公司却对年终奖闭口不提。王锦鑫告诉记者，当初好不容易经过层层竞聘，才进到公司，不满一年就走有些可惜，但想到公司言而无信，就感到没有待下去的必要。

跟王锦鑫一样的就业者不在少数。根据智联招聘发布的“2017白领年终奖调查”显示，2017年，有56.6%的白领明确表示年终奖将是决定自己是否跳槽的重要因素，比2016年的39%有大幅提升。而表示年终奖不会成为跳槽因素的白领比例，则从2016年的36.3%降至2017年的24.2%。对此，智联招聘高级职业顾问王一新表示，近年来，年终奖正在从以往的奖励少部分人，转变为激励员工的普惠手段。一旦企业缺少这一激励措施，容易造成员工因未拿到年终奖而考虑跳槽。

年终奖是否是跳槽的主因，还要看岗位。在前程无忧资深顾问王剑看来，由于不同行业、不同工种薪资结构不一样，年终奖所占全年收入的比重也不同，这就导致某些岗位的人更在乎年终奖。“如销售类、研发类等岗位，年终奖一般会占全年收入的很大一部分；而人力资源、行政等职能部门，由于跟业绩不直接挂钩，年终奖通常比较固定，数额也相对比较少。”

过度关注年终奖或导致心态失衡

正因如此，不同行业、不同公司、不同岗位的年终奖不具可比性。王剑提醒求职者，年终奖一般跟公司运营状况、员工所在部门情况、个人的绩效完成度等多重因素直接相关。如果仅仅因为年终奖给得多，就跳槽到别的公司，是有风险的。

就业者需理性看待年终奖，甚至在有些时候需要从自身寻找原因。Lockin China创始人兼CEO孔晶晶表示，如果年终奖发得少是因为公司效益不好，导致所有员工年终奖都同比下降，你需要考虑是否在这种情况下跟公司一起再“扛”一年；如果处在相同岗位，只有你拿到的较少，则更应该考虑自身问题。“这种状况下，即使跳槽到别的公司，也可能不会迎来很大改观。何况陌生环境需要重新适应，对求职者未必是件好事，还不如在熟悉的环境中改变、提升自己。”孔晶晶说道。

王一新认为，过度关注年终奖会造成心态上的失衡。对于求职者来说，除年终奖外，企业是否给予个人足够的成长空间，是否帮助求职者不断进步，进行知识技能的迭代等也应作为求职者综合考量的因素。

■ 提醒

未按约定发放年终奖属违法行为

●李望 江西民信律师事务所律师

根据国家统计局《关于工资总额组成的规定》和《关于工资总额组成的规定若干具体范围的解释》，明确规定了奖金包括年终奖（劳动分红）。所以，年终奖属于工资，即劳动报酬的组成部分。准确来说，年终奖是用人单位与劳动者之间约定的劳动报酬组成部分之一，用以鼓励、激发劳动者长年稳定地为单位工作。若用人单位与员工未就年终奖金进行有关约定，则员工不享受年终奖待遇。若用人单位未按照约定时间发放年终奖，属于违法行为，劳动者可以通过劳动仲裁等法律程序维权。

对于提前离职或者新入职员工是否能够拿到年终奖，一般尊重企业的自主权。有部分单位或公司制定的内部《年终奖评审发放办法》规定：“年终奖的发放条件必须是在册员工”，也就是在发放年终奖前离职的员工不能享受。

■ 数说

跳槽群体特征：

●总体来看，随着工作年限的增长，因年终奖考虑跳槽的员工比例减小，具体数值是工作年限1年以内（65.7%）、1-3年（60.7%）、3-5年（58.9%）、5-8年（50.1%）、8-10年（48.7%）、10年以上（42.9%）。

●部分行业的从业者相对更看重年终奖。比较不同行业中将年终奖作为考虑跳槽主因的员工比例，前三名分别为金融业（72.5%）、房地产/建筑业（62.2%）、商业服务（咨询/财会/法律/广告/公关/认证/外包）（61.8%）。

（来源：智联招聘发布的“2017白领年终奖调查”）

跳槽集中时间段：

●2017年春节后一周，在前程无忧上的日均空缺职位数超过487万个，比前一年同期增加了33.1%。2016年春节后一周，在前程无忧上日均发布了超过368万个职位，比之前一年增加了11%。近年来，春节后是人才市场活跃期。

（来源：前程无忧发布的2017年、2016年“春节后第一周人才市场供需行情”）

建议

跳

知己知彼 关注自我价值提升

●王剑，前程无忧资深顾问

求职者需要知己知彼。一方面，有合理、清晰的职业规划，清楚了解自己的兴趣、优劣势。另一方面，及时关注你感兴趣的岗位所处的行业背景、市场情况，岗位具体的工作内容、任职要求等。多数情况下，想象与实际情况的落差源自前期没有做足准备。其次，不建议过于频繁地跳槽，如每份工作不满六个月或跨行业、跨工种地跳槽，这容易让雇主觉得你的职业定位不清晰，职业稳定性不高，也不利于你积累有价值的工作经验。同时，对于企业成长及营收起决定性作用的人，收入可能会越来越高。因此求职者应关注个人价值提升，为就业加码。最后，不建议裸辞，一般来说空窗期不宜过长，最好不超过3个月。

留

借年末述职 提出加薪意愿

●孔晶晶，Lockin China创始人兼CEO

一般来说，工作经验与跳槽频率成反比。从我的观察来看，大部分90后、95后求职者对工作的珍惜度比较低、敬畏感比较低，所以比较容易跳槽，这不是一件好事。建议跳槽的频率控制在一年以上，因为对年轻求职者来说，很难在一年内了解自己所在公司和行业，真正判断自己是否适合这份工作。

在综合考虑多种因素后，如果你对薪资不满意，可以借年末述职的机会，试着向直属领导询问公司是否有调薪的计划，同时表明自己希望在公司好好发展的立场，有意愿对自身的不足之处进行改进。

本版采写/新京报记者 方怡君

责任编辑：张岩