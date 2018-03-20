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江苏扬州国资委原主任被查 曾遭举报“豪宅成排”

江苏扬州国资委原主任被查 曾遭举报“豪宅成排”
2018年03月20日 18:47 澎湃新闻
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　　原标题：扬州市国资委原主任黄道龙被查，此前遭实名举报“豪宅成排”

　　据扬州市纪委监委消息：扬州市政府国有资产监督管理委员会原主任黄道龙涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　黄道龙简历

　　黄道龙，男，1952年7月出生，汉族，江苏扬州人，党校大学本科学历，1969年1月参加工作，1981年10月加入中国共产党。1993年6月起，先后任扬州市审计局副局长、局长，扬州市政府国有资产监督管理委员会主任、党委书记；2010年11月任扬州市政府国有资产监督管理委员会调研员；2012年10月退休。

　　来源：微信公号“清廉江苏”

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责任编辑：张义凌

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