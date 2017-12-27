日本打算把“出云”号改成航母 外交部：小心点

【日本打算把“出云”号护卫舰改成航母，外交部：小心点！】在26日外交部记者会上，有记者问：日本计划引进F-35B战机并将直升机护卫舰“出云”号改造为航空母舰。中方对相关动向有何评论？是否担心亚洲掀起新一轮军事竞赛？ 外交部发言人华春莹答：由于历史原因，日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会高度关注。中方敦促日方坚持“专守防卫”，坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事。（记者闫子敏）
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