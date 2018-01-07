原标题：国家海洋局：中国海警舰船编队1月7日在我钓鱼岛领海巡航
[环球网报道 记者 余鹏飞]国家海洋局官方网站1月7日报道说，2018年1月7日，中国海警2307、2501、2305、2302舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。
另据NHK电视台1月7日援引日本第11管区海上安保本部的消息称，当地时间7日上午七点半左右，4艘中国海警船相继驶入尖阁群岛（即我钓鱼岛群岛的久场岛（即我黄尾屿）附近海域航行。
日本海上安保本部声称，截至当地时间上午9时，中国海警船编队正在久场岛西北27km处海域航行。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这座西北重镇再换书记 8个月内第三任
- 【 军事 】 两岸统一时间表都有这些说法:2020武统
- 【 财经 】 开淘宝店的女网红李小璐生意经
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 马伊琍一家四口现身.紧遮爱女不愿被拍
- 【 科技 】 微信:不会看用户微信 也不留存聊天记...
- 【 教育 】 80后民警用10年时间从警察成长为副教...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有