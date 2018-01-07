原标题：国家海洋局：中国海警舰船编队1月7日在我钓鱼岛领海巡航

[环球网报道 记者 余鹏飞]国家海洋局官方网站1月7日报道说，2018年1月7日，中国海警2307、2501、2305、2302舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。

另据NHK电视台1月7日援引日本第11管区海上安保本部的消息称，当地时间7日上午七点半左右，4艘中国海警船相继驶入尖阁群岛（即我钓鱼岛群岛的久场岛（即我黄尾屿）附近海域航行。

日本海上安保本部声称，截至当地时间上午9时，中国海警船编队正在久场岛西北27km处海域航行。

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