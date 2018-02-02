特蕾莎梅送习近平的礼物只售15英镑 背后大有深意

原标题：特蕾莎·梅送习主席的礼物只售15英镑，背后却大有深意！

[环球时报驻英国特约记者 孙微 环球时报记者 王盼盼]“英国首相特雷莎·梅在中国签署了价值90亿英镑的商业协议，但是和她送给中国国家主席习近平的礼物相比，这些大单黯然失色”，美国有线电视新闻网（CNN）1日称。据多家媒体报道，英国首相府证实，梅首相1日和习近平主席会见时，送给习主席的礼物是BBC制作的纪录片《蓝色星球2》（封面如图）。英国《独立报》1日评论称，这个礼物的意义在于中国在全球环境事务中越来越重要的影响，尤其是在美国退出《巴黎协定》后。

BBC曾于2001年推出《蓝色星球》纪录片，广受好评。2017年10月，BBC历经4年拍摄制作的海洋生物纪录片《蓝色星球2》在英国首播，再次震撼观众。拍摄团队从极地海域到珊瑚岛礁、从大西洋到深海海底，用镜头展示了令人惊异的海底景观及匪夷所思的新生物种，并关注人类活动尤其是塑料垃圾对海洋的污染。节目共7集，约400分钟。CNN称，该纪录片在中国受到巨大欢迎，预计有约8000万人次观看，并在评论网站“豆瓣”上获得了9.9分的高评价。“这个礼物被认为是在提醒人们，中国在全球应对气候变化方面日益重要，尤其是美国总统特朗普不断对气候变化的观点提出质疑之际。”

“梅首相送给中国领导人的礼物在英国只售15英镑，不同之处是，它附带了纪录片讲述者大卫·艾登堡的亲笔信”，《独立报》1日称，目前还不知道大卫·艾登堡在给中国领导人的信中写了什么内容。不过有英国官员表示，梅首相认为，这个礼物象征着解决海洋塑料污染是英中两国的共同议程。1月31日，梅在武汉附近的长江之行中，登上了一艘专用于清理塑料垃圾的船只，亲眼目睹了中国开创性的清理国内河流里微小塑料颗粒的技术。

在2月1日的中国外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹在回答相关问题时表示，近年来，中国在应对全球气候变化方面发挥了重要、积极的作用，我们愿继续与国际社会一道共同努力，为更好应对气候变化问题、保护好我们的星球作出积极努力。

美国《赫芬邮报》称，《蓝色星球2》被视为BBC近几年最成功的出口案例之一。英国inews网站1日称，《蓝色星球2》是英国“文化输出”的典范，其他如《神探夏洛克》《唐顿庄园》等英国电视剧都在中国受到热烈欢迎。

英国《每日邮报》称，送《蓝色星球2》当礼物，在表明梅首相致力于环保问题的同时，也有个“风险”：可能被与法国总统马克龙上月访华时送的“奢侈”礼物——一匹骏马做对比。CNN称，尽管梅的礼物非常符合外交礼仪，但与上个月访问中国的另一位欧洲领导人所赠送的礼物相比，影响并不一样。马克龙访华时给习近平主席赠送了一匹国礼马，这是法国第一次将其卓越象征的精英骑兵马送人。这一礼物赢得了中国人的广泛好评，因为马象征着吉祥，而且正好和马克龙的中文姓是同一个字。报道称，外国政要送给习主席的礼物都带有一些个人风格。例如英国前首相卡梅伦2013年赠送了一件英格兰男子足球队所有成员签名的球衣，因为习主席本人是足球迷；而2015年英女王伊丽莎白二世送给习主席的礼物是一本莎士比亚的十四行诗。

《卫报》称，1日，梅首相和丈夫还参观了北京故宫，并出席了英国驻中国大使馆举行的商业招待会。在接受中国媒体采访时，梅表示对中国民众称呼她为“梅姨”“感到荣幸”。

BBC称，梅首相在和中国继续“黄金时代”关系时，在英国国内，她在脱欧问题上正面临党内外的巨大压力。英国议会正就是否脱欧、“硬脱欧”“软脱欧”的问题展开新一轮讨论，反对派指责梅无力领导这一进程。正在中国的英国国际贸易大臣福克斯要求同僚们“目光放长远”。他表示，首相此次访华在贸易问题上取得了很大成功，这些协议将在未来一段时间落实。

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责任编辑：张岩