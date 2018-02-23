四川蘸酱即将回归麦当劳 曾因供应有限引发骚乱

原标题：中国四川蘸酱即将回归麦当劳 曾因供应有限引发骚乱

[环球网综合报道]麦当劳去年短暂供应的四川蘸酱人气爆棚，由于供应数量有限，不少粉丝失望而归，甚至还引起骚乱。现在，这款让美国人疯狂的麦乐鸡蘸酱即将回归。

美媒2月23日报道称，这款四川蘸酱将于下周一（2月26）开始在全美所有麦当劳门店供应。麦当劳说，他们一共准备了2000万份蘸酱，并且希望这一次，供应能够持续一定时间。

去年10月7日，麦当劳在几个门店限量供应过这款四川蘸酱。没想到蘸酱在当天迅速售罄，甚至还引起了骚乱。

麦当劳的四川蘸酱是1998年为了配合动画电影《花木兰》的宣传而推出的。后来电影下映，这款蘸酱也就不再继续供应。没想到这款蘸酱受到许多美国人的喜爱，让他们魂牵梦绕了20年。

美国人的回忆再次被唤起，大概要归功于去年播出的人气动画片《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）第三季。动画片中的主人公瑞克对麦当劳的四川蘸酱念念不忘，并且点名要吃这个蘸酱。这个回忆杀，想必戳中了许多美国人的心声。有粉丝发起网上情愿活动，要求四川蘸酱回归。

报道称，麦当劳也是给动画片主创团队送去了一大瓶这种蘸酱。他们之后决定在限定门店重新推出四川蘸酱，但仅上线一天，于是就出现了连夜排队、甚至不远万里驱车前去一饱口福的人们，以及前面提到的因没得到蘸酱而失望闹事的粉丝们。甚至还有人在eBay上叫卖四川蘸酱，价格一度被炒到一万多美元。

麦当劳专门为这个事件开了个网站，名叫“我们要蘸酱”，对粉丝表示歉意。他们也是在这个网站上公布了四川蘸酱将于下周一再次回归的消息。

麦当劳“我们要蘸酱”网站截屏

报道称，对于大多数粉丝来说，麦当劳的四川蘸酱可能不只是一种味道，更是一段无法追忆的岁月，任谁都不能复制。

这一次，对四川蘸酱情有独钟的粉丝们应该能够如愿了吧。

责任编辑：初晓慧