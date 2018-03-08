韩媒:中国人“像买劳力士表一样”购法波尔多酒庄

原标题：韩媒称中国人购买法国波尔多酒庄“像买劳力士表一样”

资料图：波尔多酒展。

参考消息网3月8日报道 韩国《朝鲜日报》网站3月6日刊登评论员金侊日的《中国人买下波尔多》一文，描述了中国人纷纷购买法国酒庄的趋势及其产生的影响力，文章摘编如下：

几年前，我曾去过法国波尔多进行葡萄酒的采访，一行中有韩国记者，也有中国记者。我们来到一座城堡，客房全是红色，用中国风格进行了装饰，门把手、水龙头、电灯开关等触手可及的每一个地方都被镀上了明晃晃的金色。城堡的主人还很了解中国与月亮有关的文化，他向中国记者介绍说：“满月的时候种葡萄，根系才能长得好。”

仅是从红酒的消费来看，中国4年前就超过了法国，2020年，中国在红/白葡萄酒方面都将排名第一。中国葡萄酒的进口量每年呈30-40%递增，其中大约有一半来自法国。2017年，有1.4万瓶波尔多葡萄酒从法国的里昂用火车运送到中国武汉，以炫耀葡萄酒列车走上了“新丝绸之路”。当时，波尔多非常昂贵的5家酒庄中有3家的主人换成了中国人。

撰写过《葡萄酒、红色和中国》的法国记者说：“过去波尔多的名气是英国、荷兰等外国顾客建立的，现在没理由不可以是中国人。”但还有一本书叫作《中国对波尔多的欲望，是对名牌葡萄酒的威胁》，指出中国人不是因为热爱波尔多，而是作为生意的算计在购买酒庄。买下销售时不贴公司标签的中低档酒庄，将那里的葡萄酒在中国以10倍的价格卖出以牟取暴利。

最近，中国富人流行说：“我是波尔多城堡的主人。”但波美侯、波亚克、玛歌、梅多克等超过1000万欧元（约合7824万元人民币）的最顶级酒庄尚未被中国人插手，货源稀少，加上这种名牌葡萄酒的市场价格明确，或会成为利润翻几倍的生意。

过去10年，中国人“像买劳力士表一样”购买酒庄，波尔多7500家酒庄里，有2%被中国人持有。一位法国人神色泰然地说：“这相当于铁皮桶里的一滴水。”

责任编辑：霍宇昂