美出现人事变动 中方：望不影响美朝互动积极变化

原标题：美国突然出现人事变动 中方：望不影响美朝互动积极变化

[环球时报-环球网报道 记者张鑫]美国总统特朗普13日突然提名对外持强硬立场的中情局局长麦克·蓬佩奥成为新任美国国务卿，这一举动瞬间引发了国际社会对于美朝对话是否能够继续展开的担忧。外交部发言人陆慷在14日的例行发布会上表示，希望美国国内的人事变动不会影响美朝之间最近在互动上出现的一些积极变化。

“就中方立场而言，我们当然希望最近半岛局势出现的积极势头，包括美朝双方表现出来的愿意直接对话的政治意愿，能够维持下去。”陆慷说。“我们希望有关各方能够谈起来，谈下去，谈出好的成果，谈出一个和平稳定无核的朝鲜半岛。”

此外，蓬佩奥在伊朗核问题上的立场也非常强硬。特朗普曾表示，自己与蒂勒森在包括伊朗核协议等关键问题上存在分歧。这也被认为是蒂勒森去职的重要原因。

被问到中方是否担忧蓬佩奥就职会对伊核协议产生影响时，陆慷表示，伊核协议是“国际社会通过艰苦努力达成的重要协定，它也是国际社会通过政治对话解决不扩散问题的一个典范。我们希望这个协议能够继续得到有关各方严格忠实的执行，这符合国际防扩散的努力，符合国际社会的共同利益。”

责任编辑：刘光博